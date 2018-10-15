التاريخ ينصف العراق قبل مواجهة السعودية في سوبر كلاسيكو

يواجه منتخب السعودية نظيره العراقي، في تمام الثامنة مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات الدورة الرباعية الدولية الودية "سوبر كلاسيكو"، علي ملعب "جامعة الملك سعود".



ولعب منتخب السعودية أمام العراق 34 مباراة سابقة في مختلف البطولات، فاز أسود الرافدين في 16 مواجهة، وانتصر الأخضر في 10 مباريات، بينما في كان التعادل حاضرًا في 8 لقاءات.



وكان منتخب السعودية خسر المباراة الماضية أمام البرازيل بهدفين دون رد، بينما تعرض منتخب العراق لهزيمة ثقيلة علي يد نظيره الأرجنيتني بأربعة أهداف دون رد.



وتختتم بطولة "سوبر كلاسيكو" غدًا الثلاثاء، عندما يواجه منتخب البرازيل نظيرة الأرجنتيني في قمة نارية، علي ملعب "الجوهرة المشتعلة".





