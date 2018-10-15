رئيس التنمية الصناعية يفتتح المعرض الدولي لمستلزمات الفنادق

افتتح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، صباح اليوم، معرض تجهيزات الفنادق ومستلزمات المطابخ الفندقية في دورته الـ 38، والذي تستمر فعالياته من 15 وحتى 17 أكتوبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة 250 شركة.



ويقام المعرض على مساحة نحو 20 ألف متر مربع، بحضور أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة ويسري أبو النجا رئيس المجموعة المصرية للتسويق والمنظمة للمعرض.



وقال عبد الرازق، إن المعرض هذا العام شهد تدفقا كبيرا من الشركات المحلية والأجنبية، وبلغ عدد الشركات المشاركة بالمعرض أكثر من 250 شركة تعرض منتجاتها.



وأضاف، أن المعرض يفتح المجال لخلق تعاون بين الشركات المحلية والأجنبية العارضة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وكذا التعرف على أحدث التقنيات الجديدة في هذه الصناعة، والتكامل الصناعي فيما بينهما وإقامة شراكات.



وأشاد رئيس الهيئة خلال جولته بمنتجات الشركات المحلية العارضة، وتميزها بالجودة العالية ما يؤهلها لمنافسة منتجات كبرى الشركات العالمية وخاصة مع تنافسية سعرها والذي يصل إلى نصف سعر المنتج المستورد وبمواصفات عالمية تسمح بالتصدير لكبرى الأسواق العالمية، مؤكدا على أن الشركات المحلية العارضة بدأت في تطوير ذاتها أكثر من العام الماضي، موضحا أن أهم ما يميز المعرض هو تنوع منتجاته بين منتجات خشبية ومعدنية ونسيجية.



ضم هذا العام 6 معارض دولية وهي معرض تجهيزات المطابخ، وتأثيث الفنادق، والمخابز والحلويات، معدات النظافة، ومستلزمات الكافيه والشاي، فضلا عن معرض الأغذية والمشروبات، موضحا أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وعودة حركة السياحة سينعكس على ازدهار صناعة التجهيزات الفندقية والصناعات الهندسية التكميلية المرتبطة بها وتطويرها.



وأشار إلى أن الهيئة تقدم كل ما لديها لتبسيط الإجراءات وتهيئة المناخ الجاذب لكي يبدأ المستثمر المصري أو الأجنبي استثماره الصناعي مما سينعكس على رفع تنافسية المنتج المصري وتعميق التصنيع المحلي، موضحا أن الفرصة الآن سانحة أمام جميع الشركات المحلية والعربية والعالمية للاستثمار في مصر في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الهندسية لاسيما أنها من القطاعات الصناعية المستهدف استقطاب استثمارات بها في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.

