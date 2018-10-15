انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الشباب الأفارقة في مجال المياه

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، حيث تناولت الجلسة الأولى عرض من الوفد الكوري لأمثلة في مجال مشروعات استخدام الطاقة الشمسية في الري ومن بينها استخدام الطاقة الشمسية للحصول على المياه الجوفية في السلفادور وكيف ساهم هذا المشروع في تحسين الإنتاجية الزراعية.



كما تم خلال الجلسة عرض بعض الخبرات الكورية في مجال استخدام الطاقة المتجددة وأهميتها في مختلف المجالات وخاصة مجال المياه، و ناقشت الجلسة الثانية قضية الشراكة المائية الدولية، والتي تناولت مناقشة سبل الترابط بين الماء والغذاء والطاقة والأنظمة البيئة، حيث تم استعراض الرسائل الهامة التي خرجت بها الجلسة الأولى وكيفية تحقيق الترابط من خلال رفع كفاءة الاستخدام وتطبيق الإدارة المتكاملة بجميع هذه العناصر، نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجهنا من حيث نقص الموارد والاحتياجات المستقبلية المتزايدة.



كما تم خلال الجلسة استعراض العديد من الخبرات المتراكمة لدى عدد من الخبراء والسادة المشاركين حول كيفية تحقيق هذا الترابط، حيث تم الإشارة إلى أهمية الحفاظ على الفواقد عبر مراحل انتاج الغذاء من بداية الدورة الزراعية والحصاد ، وكذلك استخدام الزراعة الذكية والتقنيات الحديثة لتحقيق ذلك الترابط.



كما تم مناقشة دور الشباب لتحقيق هذا الترابط بين الماء والغذاء والطاقة والنظم البيئية، والـتأكيد على أهمية الابتكار واكتساب الخبرات والمهارات ورفع الكفاءات لتحقيق أقصى زيادة في الإنتاجية من وحدة المياه بأقل طاقة ممكنة ، فضلا عن أهمية فهم أخلاقيات هذا الترابط ووعي دور الشباب في البحث عن حلول تخدم هذا الشأن.



وفي نهاية الجلسة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات وإجراء مناقشة عامة عن ورشة عمل المتدربين، حيث أجمع المشاركون على ضرورة إشراك الشباب في وضع الخطط لإدراج مفهوم الترابط بين الماء والغذاء والطاقة.