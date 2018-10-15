خبراء الأدلة الجنائية يفحصون أسباب حريق مخزن كاوتش شبين الكوم والنتيجة خلال ساعات.. صور

عاين فريق من رجال الإدارة العامة للادلة الجنائية مشكلة من خبراء القاهرة وطنطا والمنوفية مكان الحريق الذى نشب أمس بمخزن للكاوتش بشارع المصنع بمدينة شبين الكوم بعد الإنتهاء من عمليات التبريد والإطفاء التى استمرت نحو ١٢ ساعة عمل متواصلة.



وحصل خبراء الأدلة الجنائية علي عينات من مكان الواقعة لمعرفة أسباب الحريق وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.



كما بدأت لجنة حصر الخسائر التى نجمت عن الحريق وهو احتراق ٤ شقق سكنية بكامل محتوياتها كانت ملاصقة للمخزن، بالإضافة للمخزن علي مساحة ٨٠٠ متر وتقدر للخسائر بعشرات الملايين.