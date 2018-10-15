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حوادث

خبراء الأدلة الجنائية يفحصون أسباب حريق مخزن كاوتش شبين الكوم والنتيجة خلال ساعات.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:57 م
جانب من حريق مخزن
جانب من حريق مخزن كاوتش
مروة فاضل
عاين فريق من رجال الإدارة العامة للادلة الجنائية مشكلة من خبراء القاهرة وطنطا والمنوفية مكان الحريق الذى نشب أمس بمخزن للكاوتش بشارع المصنع بمدينة شبين الكوم بعد الإنتهاء من عمليات التبريد والإطفاء التى استمرت نحو ١٢ ساعة عمل متواصلة.

وحصل خبراء الأدلة الجنائية علي عينات من مكان الواقعة لمعرفة أسباب الحريق وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما بدأت لجنة حصر الخسائر التى نجمت عن الحريق وهو احتراق ٤ شقق سكنية بكامل محتوياتها كانت ملاصقة للمخزن، بالإضافة للمخزن علي مساحة ٨٠٠ متر وتقدر للخسائر بعشرات الملايين.
خبراء الأدلة الجنائية يفحصون أسباب حريق مخزن كاوتش شبين الكوم والنتيجة خلال ساعات.. صور
خبراء الأدلة الجنائية يفحصون أسباب حريق مخزن كاوتش شبين الكوم والنتيجة خلال ساعات.. صور
خبراء الأدلة الجنائية يفحصون أسباب حريق مخزن كاوتش شبين الكوم والنتيجة خلال ساعات.. صور
خبراء الأدلة الجنائية يفحصون أسباب حريق مخزن كاوتش شبين الكوم والنتيجة خلال ساعات.. صور

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