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مرأة

درة زروق أشيك فنانة عربية برأي الجمهور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:21 م
درة
درة
مرأة
تتميز السندريلا درة زروق بإطلالة لها بريق خاص بها ودائما يكون اختيار درة لفستانها موفقا، ويجعل لها شكلا أنيقا وجذابا وفقًا لآراء الجمهور على السوشيال ميديا يجعلها دائمًا تخطف الأنظار.

وأظهرت الفنانة التونسية إطلالتها في حفل توزيع جوائز السينما العربية المصرية يوم الجمعة لعام 2018 علي مسرح أوبر مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

وتنسق دائما الفنانة التونسية درة زروق ألوانها وتفاصيلها في كل المناسبات التي تذهب إليها من خلال اختيارها لأفكار مختلفة لنوع فساتينها وفقا لما ذكره موقع"فوج".

وتتألق درة في كل الأحداث الثقافية العالمية، كما أنها طالت وخطفت الأنظار أيضًا في مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم بمصر يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر لعام 2018، ودائمًا تثير الجدل حول تنسيق ألوانها.
درة زروق أشيك فنانة عربية برأي الجمهور
درة زروق أشيك فنانة عربية برأي الجمهور
درة زروق أشيك فنانة عربية برأي الجمهور
درة زروق أشيك فنانة عربية برأي الجمهور
درة زروق أشيك فنانة عربية برأي الجمهور
درة زروق أشيك فنانة عربية برأي الجمهور
درة زروق أشيك فنانة عربية برأي الجمهور
درة زروق أشيك فنانة عربية برأي الجمهور
درة زروق أشيك فنانة عربية برأي الجمهور

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