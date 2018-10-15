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مرأة

تأجيل أسبوع الموضة السعودي قبل 5 أيام من إقامته

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:48 م
صدى البلد
قسم المرأة
أعلنت وسائل الإعلام السعودية، تأجيل موعد إقامة الدورة الأولى من أسبوع الموضة السعودي الأول، والذي كان سيقام في 20 أكتوبر الجاري، وقد تم إخطار كل الرعاة والمشاركين فيه بذلك، ولم يتم تحديد الموعد الجديد.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود مؤسسة شركة بيت الأزياء عن انطلاق أسبوع الموضة السعودي الأوّل في مؤتمر صحفي أقيم في الرياض.

وكشفت الأميرة نورة في المؤتمر عن بعض الأسماء المشاركة في أسبوع الموضة السعودي خلال المؤتمر الصحفي فقالت: "يشاركنا في عروض الأزياء المصمم السعودي يحيى البشري صاحب علامة يحيى كوتور، والمصممة يوليا يانينا وهي مصممة أزياء معروفة من روسيا، بالإضافة إلى لمى عسكري، ودار وليد عطا الله، وروبير أبي نادر. كل هذه أسماء لامعة في عالم الأزياء يشارك كلّ منهم في عرض أزيائهم للصيف المقبل سواء من الملابس الجاهزة أو الأزياء الراقية".

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