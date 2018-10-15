ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزير التموين: احتياطات السلع الاستراتيجية آمنة.. ولا تهاون مع الاحتكار

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:08 م
صدى البلد
محمد صبيح
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية من الوزارات التي تهم أكثر من 80% من مواطني مصر.

وأوضح الوزير اليوم الاثنين ، خلال مؤتمر صحفي، أن أهم دور تقوم به الوزارة هو توفير الاحتياطي الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية لتحقيق الاستقرار.

وأضاف أن احتياطيات القمح فوق 4 اشهر والسكر 5.6 شهر والزيوت 3.2 شهر.

وقال الوزير إن تسعير الأرز تم بالتعاون بين وزارة التموين والزراعة بنحو 4700 جنيه للطن بما يحقق الفلاح أو المزارع نحو 10 آلاف جنيه أرباحا للفدان.

وأوضح المصيلحي أن الوزارة تسعى للحفاظ على أسعار الأرز في السوق بين 8 و8.5 جنيه للكيلو مضيفا أن أي ممارسات الضغط على الحكومة لزيادة أسعار الأرز لن تفيد، مؤكدا أن أي ممارسات تهدف إلى تخزين الأرز كي تزيد أسعاره لن تجدي.

وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أي ممارسات احتكارية.. موضحا أنه تم استلام 10.500 آلاف طن وبالنسبة الأرز الأبيض توجد تعاقدات بكمية 38 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.

ولفت إلى وجود احتياطي من اللحوم البيضاء بنحو 6 اشهر استهلاك ووجود تعاقدات تكفي لنهاية 2019.

وتابع، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي بنحو 1300 منفذ ونسبة 60% منها في المحافظات ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية بنهاية العام الحالي.

ترشيحاتنا

الصور الأولى لمطار سفنكس قبل التشغيل التجريبي

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

شاهد .. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا

بعد رحيله.. أحمد عبد الوارث انفصل عن سعاد نصر وعانى من الاكتئاب بعد وفاتها.. وهذه حقيقة صلة القرابة بـ عبد الوارث عسر

سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو

شاهد .. مقدمة قوية لـ مذيعة برنامج من قلب الدوحة ضد تميم ونظامه

ترامب: مشاعري تبدلت تجاه تركيا ولم أبرم صفقات للإفراج عن القس

شاهد.. حريق بشقة خلف السفارة السعودية دون إصابات

تعرف على بديل صلاح فى تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

تعليق ناري من عامر حسين عن أزمة مباراة المصري وجزيرة مطروح

تعرف على حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا ..فيديو

قرار عاجل من الكاف بشأن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية للصالات 2020

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

تيسيرا على الطلاب.. محافظ أسوان يدشن 7 أتوبيسات نقل داخلي .. فيديو وصور

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

فيديو

صادق عبد العال يوضح الخطأ الذي تقع فيه وزارات الصحة بالعالم..فيديو
أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا.. ونساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما.. فيديو
بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة
شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟