وزير التموين: احتياطات السلع الاستراتيجية آمنة.. ولا تهاون مع الاحتكار

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية من الوزارات التي تهم أكثر من 80% من مواطني مصر.



وأوضح الوزير اليوم الاثنين ، خلال مؤتمر صحفي، أن أهم دور تقوم به الوزارة هو توفير الاحتياطي الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية لتحقيق الاستقرار.



وأضاف أن احتياطيات القمح فوق 4 اشهر والسكر 5.6 شهر والزيوت 3.2 شهر.



وقال الوزير إن تسعير الأرز تم بالتعاون بين وزارة التموين والزراعة بنحو 4700 جنيه للطن بما يحقق الفلاح أو المزارع نحو 10 آلاف جنيه أرباحا للفدان.



وأوضح المصيلحي أن الوزارة تسعى للحفاظ على أسعار الأرز في السوق بين 8 و8.5 جنيه للكيلو مضيفا أن أي ممارسات الضغط على الحكومة لزيادة أسعار الأرز لن تفيد، مؤكدا أن أي ممارسات تهدف إلى تخزين الأرز كي تزيد أسعاره لن تجدي.



وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أي ممارسات احتكارية.. موضحا أنه تم استلام 10.500 آلاف طن وبالنسبة الأرز الأبيض توجد تعاقدات بكمية 38 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.



ولفت إلى وجود احتياطي من اللحوم البيضاء بنحو 6 اشهر استهلاك ووجود تعاقدات تكفي لنهاية 2019.



وتابع، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي بنحو 1300 منفذ ونسبة 60% منها في المحافظات ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية بنهاية العام الحالي.

