ريتشارد الحاج يحتفل بعيد ميلاد محمد منير وعمرو دياب

احتفل المنتج ريتشارد الحاج وشبكة موسيقى بعيد ميلاد الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب على طريقته الخاصة.



وأصدر "الحاج" ريميكس لأفضل أغانيهما في كليب منفصل لكل منهما، وهما أغنية "شرم برم" للكينج، وأغنية "نور يا ليل " للهضبة، وتم طرحهما بتوزيع جديد عبر القناة الخاصة بشبكة موسيقى على اليوتيوب.



معروف أن شبكة موسيقى انتهت مؤخرًا من تسجيل ميني ألبوم لفريق "بلاك تيما"، الذي يضم أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده.



ومن المقرر طرح الألبوم نهاية أكتوبر الجاري، ويتضمن 5 أغاني، كما تستعد الشبكة لطرح ألبوم" أنا بنت عمك " الذى يعيد المطربة الشعبية فاطمة عيد للساحة الغنائية بعد سنوات من الغياب.