وزير الشباب والرياضة يطلق شعلة الدورة الرياضية العربية الثانية للاتحادات النوعية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شعلة الدورة الرياضية العربية الثانية للاتحادات النوعية (تماس 2) المقرر إقامتها في محافظة الوادي الجديد، خلال الفترة من (18- 21) أكتوبر الجاري، بمشاركة الاتحادات النوعية المصرية والعربية واللجنة البارالمبية المصرية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.



يشارك في الدورة أعضاء الاتحادات النوعية العربية، والهيئات الرياضية في الدول العربية، والطلاب وهيئة التدريس بكليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية العربية، والمدربين والحكام والإداريين واللاعبين والمهتمين بالنشاط الرياضي، وتتضمن المنافسات الرياضية ألعاب القوى، خماسيات كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السرعة، والسباحة



وتشتمل جوائز الدورة على كأس المركز الأول لكل لعبة، ميداليات ذهبية للمركز الأول، ميداليات فضية للمركز الثاني، ميداليات برونزية للمركز الثالث.



جدير بالذكر أنه تم تنظيم الدورة الأولى بالتعاون مع الاتحادات الرياضية النوعية العربية (تماس 1) في مدينة الأقصر في الفترة من (20- 23) نوفمبر 2017م، وقد تضمنت تلك الدورة على أحداث متنوعة منها (ندوات علمية عن دور الاتحادات النوعية في إثراء الحركة الرياضية، الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة) ثم مسابقات رياضية في ألعاب (ألعاب القوى – خماسيات كرة القدم – الدراجات – السباحة – تنس الطاولة – كرة السرعة)، كما تم تنفيذ دورات تدريبية لجميع المشاركين بواسطة خبراء وأساتذة في المجال الرياضي من الدول العربية وموضوعات الدورات (التسويق الرياضي للمحترفين، تأهيل أخصائي الرياضة للجميع، تأهيل أخصائي الثقافة الرياضية).