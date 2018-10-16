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برلمان

برلمانية: الحشيش هيتباع في السوبر ماركت فى حالة واحدة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
المخدرات
المخدرات
أحمد أيمن
قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات نهائيا ليس حلا لمساعدة الشباب ومواجهة الأزمة بل سيؤدي إلى زيادة تجارة المخدرات وخفض أسعارها نتيجة زيادة الإقبال عليها من قبل الشباب، مؤكدة أن المشروع يعد تقنينا لبيع وشراء المخدرات "هتتباع في الأكشاك والسوبر ماركت".

واقترحت هجرس في تصريحات خاصة، إلغاء العقوبة على الشاب المتعاطي في المرة الأولى على أن يتم تطبيقها بشكل متدرج في المرات اللاحقة، حيث يتم علاج المتعاطي وتأهيله نفسيا داخل مصحات الإدمان لضمان عدم تكرار التعاطي "اعرفه غلطه الأول واعالجه منه ولو كرره اضربه على إيده".

وأوضحت أن أغلب حالات التعاطي تنتج من شباب هشة يعانون من مشاكل اجتماعية تحتاج إلى طريقة خاصة في العلاج والمعاملة حتى لا ينتقمون من المجتمع ويتجهون إلى العنف والإرهاب.

وحددت المادة (39) من قانون العقوبات، عقوبة متعاطي المواد المخدرة كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين".

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