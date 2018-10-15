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اقتصاد

الغرف التجارية: إنشاء طريق بين مصر والسنغال للوصول إلى الدول الإفريقية الحبيسة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:16 م
الوكيل
الوكيل
أ ش أ
دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والإفريقية، الصين لدراسة إنشاء طريق بري بين مصر والسنغال لخدمة الدول الأفريقية الحبيسة.

وأوضح الوكيل، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني بحضور السفير الصيني في مصر، أن الطريق في حالة إقامته سيفتح الباب أمام السلع الصينية والمصرية للوصول إلى الأسواق الأفريقية بجميع اتجاهاتها.

وقال: "إن مصر تعمل مع الصين لإنشاء مراكز لوجيستية في الأسواق الأفريقية مدعومة بخطوط ملاحية وطرق مباشرة لتنمية الصادرات المشتركة وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق والعشر مبادرات الأفريقية التي أطلقها الرئيس (شي) أثناء قمة الصين أفريقيا بحضور 35 رئيس دولة".

وأضاف أن المنتدى يأتي في إطار تدعيم التعاون الثلاثي بين الصين ومصر للتواجد في أفريقيا الذي ينادي به اتحاد الغرف التجارية والذي سيحقق العائد الاقتصادي من خلال تكامل المميزات النسبية ليتم التصنيع محليا ويتم دخول الأسواق الإقليمية لتنمية الصادرات السلعية والخدمية معا.

ونوه الوكيل بأن مصر أجرت ثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرهم والتي تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة الإلكترونية ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدو الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة في كافة ربوع مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها بعد أن تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات، وكذلك العمل على النهوض بالتعليم والتدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

وذكر أنه تم تدعيم السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 2 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والأفتا والوطن العربي والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا والميركوسور وسترتفع إلى 2,2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوروأسيوية، ثم إلى 2,6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاث فضلا عن توافر وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق.

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