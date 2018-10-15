ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة خطر السيول

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شمس يونس
قال اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر والمتحدث الرسمي للمحافظة، إن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة السيول وتجهيز الإمكانيات الكفيلة بإزالة الآثار المترتبة عليها.

وأشار إلى أن محافظ الأقصر أكد على مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومعسكرات الإيواء الإدارية والفنية "خيام – مفروشات إيواء – تجهيزات إنارة – تجهيزات الطهى والمخابز- دورات المياه المتنقلة"، والتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة التجهيزات الخاصة لمواجهة السيول مع مديريات الصحة، والتموين، الإسعاف، والحملة الميكانيكية، وشركة المياه، والكهرباء، والمرور، والشئون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والطب البيطرى، والزراعة، والري، والجمعيات الأهلية، ومراجعة التجهيزات الخاصة مع محافظات الجوار.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطهير 13 مخرا بمدن المحافظة السبع وإزالة أي إشغالات في طرق ومسارات السيول التي تهاجم المدينة من خلال تخومها مع سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأردف انه تم وضع خطة لتأمين المقابر الأثرية بالبر الغربي من خلال إقامة عتبات ومصدات لمنع وصول المياه إلى تلك المقابر التى تنبه المصري القديم بحفرها داخل الجبل وبعيدا عن مسارات السيول لوقايتها من العديد من المخاطر، كما تم التنسيق بين أجهزة المحافظة لربط خططها لمواجهة السيول مع خطط قطاع الآثار المصرية بهذا الشأن ورفع حالة الطوارئ بين أجهزة الدفاع المدني والإنقاذ والأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة السيول، والتأكد من جاهزية أجهزة المحافظة لأية أحداث طارئة.

وأعلن المهندس صالح إبراهيم، مدير مديرية الرى والموارد المائية بمحافظة الأقصر، عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتغيرات المناخية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمديرية مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة على تلقى أى بلاغات لسقوط أمطار أو سيول.

وأشار مدير مديرية الرى، إلى أنه فى حالة هطول أمطار سيتم ايقاف محطات الرفع تمامًا، وخفض مناسيب الترع الرئيسية وغلق الترع الفرعية.

وأضاف "إبراهيم"، أنه تم التنبيه على المشرفين والبحارة والمهندسين بالتواجد كل فى موقعه، ومنع إجازات العاملين والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن، وأنه سيتم استقبال أى مياه ناتجة عن الأمطار أو غيره داخل المجارى المائية عن طريق فتح مصبات الترع والمصارف.

ترشيحاتنا

تعرف على بديل صلاح فى تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

جلسه عاصفة لمحمد يوسف مع لاعبي الأهلي

الصحة: إعلان قائمة بأسعار الخدمات الصحية بالعيادات والمستشفيات الخاصة

شاهد .. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

هاني الناظر يحذر من تناول البصل المحتوي على لون أسود

شاهد.. سائق يعتدي على خادم يهودي في نيويورك.. ويردد: الله

ضبط عاطل يرتدى ملابس نسائية قبل سرقة منازل وخطف أطفال بالسادات..صور

وفاة أحمد عبد الوارث عن 71 عامًا

ميدو يكشف عن حبه لزوجته بهذه الصورة

مشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في تعاطي المخدرات.. قريبا

ترامب: مشاعري تبدلت تجاه تركيا ولم أبرم صفقات للإفراج عن القس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

فيديو

شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو
عضو بالحزب الديمقراطي: ترامب سيفوز بولاية ثانية في هذه الحالة.. فيديو
درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟