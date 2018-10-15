الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة خطر السيول

قال اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر والمتحدث الرسمي للمحافظة، إن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة السيول وتجهيز الإمكانيات الكفيلة بإزالة الآثار المترتبة عليها.



وأشار إلى أن محافظ الأقصر أكد على مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومعسكرات الإيواء الإدارية والفنية "خيام – مفروشات إيواء – تجهيزات إنارة – تجهيزات الطهى والمخابز- دورات المياه المتنقلة"، والتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة التجهيزات الخاصة لمواجهة السيول مع مديريات الصحة، والتموين، الإسعاف، والحملة الميكانيكية، وشركة المياه، والكهرباء، والمرور، والشئون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والطب البيطرى، والزراعة، والري، والجمعيات الأهلية، ومراجعة التجهيزات الخاصة مع محافظات الجوار.



وأضاف أنه تم الانتهاء من تطهير 13 مخرا بمدن المحافظة السبع وإزالة أي إشغالات في طرق ومسارات السيول التي تهاجم المدينة من خلال تخومها مع سلاسل جبال البحر الأحمر.



وأردف انه تم وضع خطة لتأمين المقابر الأثرية بالبر الغربي من خلال إقامة عتبات ومصدات لمنع وصول المياه إلى تلك المقابر التى تنبه المصري القديم بحفرها داخل الجبل وبعيدا عن مسارات السيول لوقايتها من العديد من المخاطر، كما تم التنسيق بين أجهزة المحافظة لربط خططها لمواجهة السيول مع خطط قطاع الآثار المصرية بهذا الشأن ورفع حالة الطوارئ بين أجهزة الدفاع المدني والإنقاذ والأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة السيول، والتأكد من جاهزية أجهزة المحافظة لأية أحداث طارئة.



وأعلن المهندس صالح إبراهيم، مدير مديرية الرى والموارد المائية بمحافظة الأقصر، عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتغيرات المناخية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمديرية مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة على تلقى أى بلاغات لسقوط أمطار أو سيول.



وأشار مدير مديرية الرى، إلى أنه فى حالة هطول أمطار سيتم ايقاف محطات الرفع تمامًا، وخفض مناسيب الترع الرئيسية وغلق الترع الفرعية.



وأضاف "إبراهيم"، أنه تم التنبيه على المشرفين والبحارة والمهندسين بالتواجد كل فى موقعه، ومنع إجازات العاملين والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن، وأنه سيتم استقبال أى مياه ناتجة عن الأمطار أو غيره داخل المجارى المائية عن طريق فتح مصبات الترع والمصارف.