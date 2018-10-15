ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لسوازيلاند غدا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:46 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عمرو الحلوانى - نور عادل
أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه عصر اليوم على ملعب موفاسو في العاصمة مبابان استعدادا للقاء سوازيلاند في الثالثة من عصر غد بتوقيت البلدين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

شارك في المران جميع اللاعبين ال 23 وبدوا بحالة طيبة وجاهزين لاختيارات الجهاز الفني لوضع التشكيل الذي سيلعب به المباراة ، فيما فضل الجهاز الفني إجراء الاستشفاء بعد التدريب في مقر إقامة الفريق.

حضر المران كابتن مجدي عبد الغني رئيس البعثة ود. كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ترشيحاتنا

نسرين أمين فى إطلالة حيوية خلال أحدث جلسة تصوير

آخر كلام.. اللاعبون العرب أجانب في الدوري الممتاز

شاهد .. حيوان يشبه الإنسان بشواطئ كاليفورنيا

تعرف على حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا ..فيديو

ميدو يكشف عن حبه لزوجته بهذه الصورة

شاهد .. مقدمة قوية لـ مذيعة برنامج من قلب الدوحة ضد تميم ونظامه

دينا تخضع لعملية تجميل بالأنف.. شاهد الفرق قبل وبعد.. صور

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

#مصر_معاكي_ياسعودية هاشتاج جديد يغزو تويتر

سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو

الصور الأولى لمطار سفنكس قبل التشغيل التجريبي

تصريحات نارية لأجيرى قبل مواجهة مصر وسوازيلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

فيديو

شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو
عضو بالحزب الديمقراطي: ترامب سيفوز بولاية ثانية في هذه الحالة.. فيديو
درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟