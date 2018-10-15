المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لسوازيلاند غدا

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه عصر اليوم على ملعب موفاسو في العاصمة مبابان استعدادا للقاء سوازيلاند في الثالثة من عصر غد بتوقيت البلدين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.



شارك في المران جميع اللاعبين ال 23 وبدوا بحالة طيبة وجاهزين لاختيارات الجهاز الفني لوضع التشكيل الذي سيلعب به المباراة ، فيما فضل الجهاز الفني إجراء الاستشفاء بعد التدريب في مقر إقامة الفريق.



حضر المران كابتن مجدي عبد الغني رئيس البعثة ود. كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

