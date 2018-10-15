آيتن عامر تخسر وزنها بعد الولادة بهذه الطريقة: الدايت للجدعان

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة على "إنستجرام" بعد تمكنها من التخلص من وزنها الزائد بعد الولادة لتبهر متابعيها بإطلالتها الجميلة وتشجعهم على الإصرار على إنقاص الوزن.



أطلقت "أيتن" هاشتاج اتفقت عليه مع متابعيها وهو "#يارب_تخس_يا_تتح" و"الدايت_للجدعان"، وهذا لتشجيع محبيها ومساعدتهم على فقدان الوزن وبهذا تكون بدأت فكرة جديدة لم يسبقها إليها أحد من الفنانات.



وكتبت تحت الصورة وبالفعل خسرت 2 كيلو ونصف من وزنها بعد الولادة باتباع أحد الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن "الريجيم".



الإفطار:

2 توست بنى + شاى بلبن أو نسكافيه + شريحة جبنة شيدر أو فلمنك

2 شريحة روست بيف

2 شريحة تركى مدخن

3 ملاعق كورن فليكس + لبن+ نسكافيه أو شاى بلبن

6 شرائح بسكويت لايت



الغداء

أى نوع لحوم + خضار + سلطة



العشاء:

2 زبادى لايت + شاى بلبن

جبنة بطماطم + شاى بلبن

3 ثمرة فاكهة متنوعة + شاى بلبن



وأوضحت "آيتن" أنها لازالت مستمرة فى اتباع الريجيم الخاص بها حتى تعود لوزنها السابق قبل الحمل والولادة وهو 61 كيلوجرام.