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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتعهد للأهالي بحل مشاكل مشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، مشروع الإسكان الاجتماعي بالشيخ زايد بمدينة جمصة.

واشتكى الأهالي أثناء تفقد رئيس الوزراء للمشروع من عدم توصيل المرافق وكذلك انعدام وسائل المواصلات، وعلق أحدهم، قائلا: "كيف نعيش في هذه المساكن بدون توفير خدمات".

وسعى رئيس الوزراء لاحتواء غضب المواطنين، قائلا: "إن ما يحدث في مصر الآن هو إنجاز، حيث إن مثل هذه المشروعات كانت متروكة لسنوات عديدة دون النظر فيها ولكننا في هذا الوقت نطرح الوحدات ونسلم بعد 18 شهرا من تاريخ الطرح، وإذا تأخرت بعض الخدمات فإن هذا شأن أي مدن جديدة تأخذ وقتا حتى تنهض".

ووعد رئيس الوزراء أهالي المشروع ببحث مشكلاتهم وحلها فورا.

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