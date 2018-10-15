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منوعات

أم شجاعة تضحي بجسدها لحماية طفلتها من عاصفة ثلجية مدمرة.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
احمد شريف
استخدمت أم ناكرة للذات جسدها لحماية طفلها من عاصفة ثلجية عنيفة في موقف شجاع وغير اعتيادي.

وبحسب صحيفة "ميرور"، جاءت فيونا سيمبسون (23 عاما) مصابة بكدمات رهيبة على ظهرها وكتفها وذراعها بعد أن تعرضت لرياح ثلجية شديدة في عاصفة يوم الخميس.

ولكن الأم الشجاعة ألقت بجسدها على ابنتها البالغة من العمر 4 شهور لحمايتها من الكتل الثلجية خلال العاصفة، والتي حطمت نوافذ سيارتها بالقرب من مدينة نانانجو بأستراليا.

ومع ذلك قضوا الليلة في المستشفى مصابين بجروح خطيرة نتيجة العاصفة الثلجية المدمرة.
أم شجاعة تضحي بجسدها لحماية طفلتها من عاصفة ثلجية مدمرة.. صور
أم شجاعة تضحي بجسدها لحماية طفلتها من عاصفة ثلجية مدمرة.. صور

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