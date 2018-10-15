تعليق ناري من عامر حسين عن أزمة مباراة المصري وجزيرة مطروح

علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على أزمة تأجيل مباراة المصري والجزيرة بمطروح، بدور الـ32 لكأس مصر، بسبب رفض الأمن إقامة مباريات المصري المحلية في ستاد بورسعيد.



وأضاف عامر، في تصريحات إذاعية لـ "إنرجي" : "اللائحة في الأساس تنص على أن النادي هو المسؤول عن الحصول على الموافقات الأمنية ولكن مع ظروف الثورة أصبح اتحاد الكرة هو الطرف الذي يساعد الأندية للحصول على الموافقات الأمنية، ولكن لابد من عودة الأساس والعمل وفقا للائحة".



وأضاف رئيس لجنة المسابقات: "منحت النادي المصري مهلة لمدة 10 أيام حتى يحصل على الموافقات الأمنية الخاصة باللعب في إستاد بورسعيد، حتى يتم حسم الجدل حول تلك المباراة، وسيتم تطبيق اللائحة حال عدم الحصول على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة في بورسعيد".