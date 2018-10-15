وزير التعليم العالي ينعي مؤسس مركز بحوث وتطوير الفلزات



نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وقيادات الجامعات المصرية، الدكتور أحمد عادل عبد العظيم، مؤسس مركز بحوث وتطوير الفلزات ورئيس هيئة الويترو الدولية.



وشغل د. عادل عبد العظيم، العديد من المناصب المحلية والعالمية، حيث انتخب ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى الاتحاد العالمى لمراكز البحوث الصناعية والتكنولوجية "ويترو"، ثم رئيسا للاتحاد لفترتين متتاليتين، وعلى المستوى المحلي تم اختياره أمينا عاما لمجلس بحوث الصناعة ثم نائبا للرئيس.



جدير بالذكر أن عبد العظيم، تخرج فى كلية العلوم جامعة القاهرة عام ١٩٥١، وشارك فى ٥٦ مشروعا بحثيا أسهمت فى تطوير الصناعة الوطنية وتنمية الاقتصاد القومى، وحاز على عدد من الأوسمة والجوائز منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، وجائزة الدولة التشجيعية، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية.

