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تعليم

إصابة طالبين بسبب شرب الماء والهروب من المدرسة ببنها

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:10 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شهدت مدرستين تابعتين للإدارة التعليمية ببنها، واقعتين مؤسفتين الأولى وقعت بمدرسة بنها الثانوية بنين عندما قفز طالب من الدور الثاني ليهرب من المدرسة فسقط على الأرض فأصيب بكر في قدمه ونقل لمستشفى الكويتي ببنها.

أما عن الواقعة الثانية فحدثت بمدرسة الحرس الوطني الجديدة عندما قام مدرس بضرب طالب بالصف الرابع الابتدائي بالعكاز فأصابه بجوار عينه.

من جانبه أحال السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية الواقعتين للشؤون القانونية للتحقيق الفوري فيها ومجازاة المتسببين فيها.

وتبين من التحقيقات أن الواقعة الأولى حدثت عندما حاول الطالب "كريم.ع.خ" حاول الهروب من مدرسة بنها الثانوية بنين أثناء "الفسحة" فقفز من الدور الثاني الأمر الذي تسبب في كسر ساقه ونقل في حالة سيئة للمستشفى.

كما تبين أن الواقعة الثانية حدثت في مدرسة الحرس الوطني الجديدة عندما قام مدرس بضرب الطالب "محمود.م" بالصف الرابع بالـ"عكاز" أثناء خروجه من الفصل المدرسي ليشرب المياه مما أدى إلى إصابته بإصابة بالغة في منطقة العين الأمر الذي دفع ولي أمر الطالب إلى تحرير تقرير طبي ومحضر شرطة بقسم بنها ضد المدرس حمل رقم 8161.

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