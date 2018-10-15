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توك شو

مجدي الشاهد: قانون المرور الحالي به سقطات كثيرة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال اللواء مجدى الشاهد الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية السابق، إن الفترة الأخيرة انتشرت جرائم التوك توك، موضحا أن هناك بعض المواطنين تستخدم التوك توك لنقل المواد المخدرة وارتكاب الحوادث.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « بدون تجميل» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن قانون المرور الحالي به سقطات كثيرة منها « المادة 34 من قانون المرور المطبق من 1-8-2008، وضعت 13 نوع من رخص القيادة، وأن هناك مادة تعطى الرخصة لبعض المجرمين.

وأشار إلى أن قانون المرور الحالي يجيز التصالح في مخالفة القيادة بدون رخصة مقابل 50 جنيها وبعد الحديث فى هذه المشكلة تم رفعها لـ 500 جنيه، موضحا أن الشخص الذي يقود سيارة أو دراجة نارية بدون رخصة يدفع غرامة فقط ولا يتم حبسه.





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