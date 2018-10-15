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محافظات

انقطاع الكهرباء مرتين خلال اجتماع تنفيذي محافظة القليوبية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
فوجئ الحاضرون بجلسة المجلس التنفيذى اليوم لمحافظة القليوبية بانقطاع التيار الكهربائي مرتين لمدة لحظات بسيطة وتم عودة التيار بسرعة وذلك أثناء إدارة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية اجتماع المجلس.

وشهد الاجتماع فصل التيار الكهربائي مرتين مما تسبب في فصل التكييف عن قاعة الاجتماعات وتم إعادة التيار مرة أخرى دون أي تداعيات.

وحضر اجتماع المجلس التنفيذي الدكتور أحمد عواد، السكرتير العام، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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