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ديني

شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الإيطالي.. اليوم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:57 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم
يلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا"، في مقر الرئاسة في روما، وذلك في ختام زيارته الحالية إلى إيطاليا، والتي تستمر أربعة أيام.

وكان الإمام الأكبر قد تقلد، أمس الاثنين، وسام "السجل الأكبر" من جامعة "بولونيا" الإيطالية، أقدم جامعات أوروبا، وهو أرفع وسام تمنحه جهة أكاديمية لعدد من الزعماء السياسيين والدينيين والمفكرين والعلماء، كما شارك أول أمس الأحد في افتتاح مؤتمر "الأديان.. الثقافة والحوار"، الذي تنظمه جمعية "سانت إيجيديو"، في مدينة بولونيا الإيطالية، في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، بحضور نخبة من كبار القيادات الدينية والمفكرين والمثقفين في العالم.

وتأتي زيارة شيخ الأزهر إلى إيطاليا في ختام جولة خارجية، شملت كل من كازاخستان وأوزبكستان، حيث شارك في عدد من الفعاليات والأنشطة، كما التقى كبار المسؤولين في البلدين، كما تم تقليد الدكتوراه الفخرية من جامعة "أوراسيا الوطنية" أكبر جامعات كازاخستان، فيما منحته أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية أول دكتوراه فخرية في تاريخ الأكاديمية.

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