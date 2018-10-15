ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مدبولي يتفقد الإسكان الاجتماعي بمدينة الشيخ زايد بجمصة.. ويكلف بسرعة توفير الخدمات للحاجزين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:17 م
صدى البلد
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الشيخ زايد بجمصة، والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد استكمال وتسليم وحدات المرحلة الأولى.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن تنفيذ عدد 221 عمارة تضم نحو 5304 وحدات سكنية، والتي يجري العمل بها بمعدل إنجاز يصل لنحو 85%، حيث تضاف تلك الوحدات إلى وحدات المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بواقع 4272 وحدة سكنية في نحو 178 عمارة، ليقترب عدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها في منطقة الشيخ زايد بجمصة نحو 10 آلاف وحدة سكنية.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شكوى بعض الحاجزين من نقص المدارس، وسوء تشطيب بعض الوحدات، وأكد أن مسئولي الهيئة الهندسية يلزمون المقاولين بتسليم الوحدات كاملة التشطيب، وبمستوى جيد، وكلف المحافظ فى حالة وجود أي شكوى بالتعامل معها على الفور.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بحث الخدمات المطلوبة بمنطقة الشيخ زايد والعمل على تنفيذها، بالتنسيق مع المحافظة.

ترشيحاتنا

هاني الناظر يحذر من تناول البصل المحتوي على لون أسود

سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو

أول تعليق للاتحاد الأوروبي على فتح السعودية تحقيقا حول اختفاء خاشقجي

نصب على 7 عمال في 1.8 مليون جنيه فاختطفوا والده.. تفاصيل مثيرة

تركيا تعلن تفتيشها للقنصلية السعودية في اسطنبول بعد ظهر اليوم

جلسه عاصفة لمحمد يوسف مع لاعبي الأهلي

مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور

تصريحات نارية لأجيرى قبل مواجهة مصر وسوازيلاند

ميدو: استضافة مونديال 2030 مشروط بالتعاون مع دول شمال إفريقيا.. فيديو

مشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في تعاطي المخدرات.. قريبا

إسلام كاد يفقد نور عينيه بسبب مدرس ألعاب بأسيوط .. فيديو وصور

إضافة 5 لاعبين جدد بقوائم الأندية المشاركة بالبطولة العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

تيسيرا على الطلاب.. محافظ أسوان يدشن 7 أتوبيسات نقل داخلي .. فيديو وصور

فيديو

صادق عبد العال يوضح الخطأ الذي تقع فيه وزارات الصحة بالعالم..فيديو
أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا.. ونساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما.. فيديو
بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة
شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟