مدبولي يتفقد الإسكان الاجتماعي بمدينة الشيخ زايد بجمصة.. ويكلف بسرعة توفير الخدمات للحاجزين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الشيخ زايد بجمصة، والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد استكمال وتسليم وحدات المرحلة الأولى.



واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن تنفيذ عدد 221 عمارة تضم نحو 5304 وحدات سكنية، والتي يجري العمل بها بمعدل إنجاز يصل لنحو 85%، حيث تضاف تلك الوحدات إلى وحدات المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بواقع 4272 وحدة سكنية في نحو 178 عمارة، ليقترب عدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها في منطقة الشيخ زايد بجمصة نحو 10 آلاف وحدة سكنية.



كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شكوى بعض الحاجزين من نقص المدارس، وسوء تشطيب بعض الوحدات، وأكد أن مسئولي الهيئة الهندسية يلزمون المقاولين بتسليم الوحدات كاملة التشطيب، وبمستوى جيد، وكلف المحافظ فى حالة وجود أي شكوى بالتعامل معها على الفور.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بحث الخدمات المطلوبة بمنطقة الشيخ زايد والعمل على تنفيذها، بالتنسيق مع المحافظة.