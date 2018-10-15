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ابنة ميجان والأمير هاري محرومة من الألقاب الملكية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
نهى حمدي
أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن ميجان ماركل والأمير هاري لن يتمكنا من تمرير أية ألقاب ملكية إلى ابنتهما، بموجب قوانين الخلافة القديمة.

وأضافت أنه في ظل رغبة الثنائي الملكي في تكوين أسرة سعيدة، فإنه إذا جاء المولود بنتا فقد لا تكون قادرة على حمل نفس اللقب الذي سيحصل عليه الابن.

وأشارت إلى أنه في عام 2013 ، أقرت الملكة "إليزابيث "الثانية، قانون خلافة التاج الذي ينص على أن الخلافة في التاج لن يتم تحديدها على أساس نوع الجنس، وهذا يعني أنه لا تزال الأولوية تمنح للورثة الذكور بغض النظر عن ترتيب المولود.

وبموجب ذلك فإن دوق ودوقة ساسكس، لا يمكنهما توريث "الدوق" إلا لطفل ولد وليس بنتا.

فبالنسبة لأطفال الأمير وليام وكيت ميدلتون، فإن هذا يعني أن الأميرة "شارلوت" حصلت على لقب صاحب السمو الملكي عندما ولدت واحتفظت بمكانها في خط الخلافة ، على الرغم من وصول الأخ الأصغر الأمير لويس.

ومن المحتمل أن تتناقض القوانين التي تفضل الذكور مع معتقدات "ميجان" التي تؤمن بالمرأة وحقوقها ومناصرتها.

يذكر أن دوق ودوقة ساسيكس أعلنا صباح اليوم، انتظارهما لطفلهما الأول في ربيع عام 2019.

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