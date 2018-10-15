تخريج وتأهيل 700 سيدة بالمدارس الحقلية بزراعة المنيا

نظمت كلية الزراعة بجامعة المنيا تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة، حفل تخريج الدفعة الثانية لعدد 700 سيدة من المزارعات الريفيات بالمدارس الحقلية ضمن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع مؤسسة "رؤية حياة" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتي أقيمت علي مدار ثمانية أشهر لتدريب وتثقيف المزارعات المعيلات في المجال الزراعي وتربية الحيوانات والإنتاج الريفي بقري محافظة المنيا.



وقال الدكتور عادل عبد الله، إن الجامعة بتعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني نجحت في تدريب وتأهيل 700 سيدة ضمن الدفعة الثانية للمزارعات الريفيات بعد تخريجها 120 سيدة بالدفعة الأولي، وذلك بعد تدريبهم علي صناعة منتجات الألبان وصناعة المخبوزات وتربية الماشية والدواجن، وكذلك تدريبهم علي زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية التي يتم زراعتها في صعيد مصر، وذلك لتأهيلهم للبدء في إنشاء مشروعات صغيرة تدر دخلا علي معيلات الأسر الأشد احتياجًا.



وخلال الحفل قدمت مجموعة من السيدات المتخرجات من الدفعة الأولى للمدارس الحقلية تجربتهن الناجحة في مجال مشاريع مزارع الدواجن وإنتاج الألبان، وتوفير المدارس الحقلية كامل التفاصيل التي يحتجنها، لإعداد وإنجاز دراسة جدوى شاملة لإنجاح مشاريعهن.



حضر الحفل المهندس أبو الخير مصطفي وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ومدير الهيئة القومية لتعليم الكبار، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة، وخريجو الدفعتين الأولى والثانية من المزارعات الريفيات.