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محافظات

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:49 م
حالة انسانية 4 اطفال
حالة انسانية 4 اطفال بساحل طما
خالد رياض
كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، وحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة بتشكيل لجنة للتحقق من صحة بلاغ تم رصده علي مواقع التواصل الاجتماعي من أحد المواطنين ممثلا عن المجتمع المدني بشأن وجود أربعة أطفال دون سنة السادسة والدهم متوفي، والأم محتجزة علي ذمة قضية قتل طفلة أخري غيرهم، ومقيمين مع خالتهم التي تقوم بأعمال التسول كل يوم منذ الصباح الباكر وحتي مساء اليوم وتترك الأطفال في منزل مستأجر بناحية ساحل طما بدون طعام أو شراب وبدون حماية أو أدني مستويات الرعاية لهم وتقوم بضربهم وتعذيبهم.

وعلي الفور تم التحرك اليوم للتأكد من صحة البلاغ وضمت اللجنة كل من أسماء حجازي مقرر الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة طما ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل، ومدير إدارة التضامن بمركز طما، ورئيس وحدة التضامن بسلامون بالتنسيق مع قسم شرطة طما وياسر أبو كريشة نائب مأمور القسم عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل، حيث تم إبلاغ القسم لإحالة الموضوع للنيابة العامة وإيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية.

وتم استضافة الأطفال بقسم شرطة طما بالشكل اللائق وتقديم ملابس جديدة وألعاب لهم، وتوفير الطعام والشراب اللازم، لحين عرضهم على النيابة العامة، وجار استخراج قرار الإيداع بدار رعاية جمعية تحسين الصحة النسائية بسوهاج، للحفاظ عليهم من أى خطر يهدد سلامتهم وصحتهم.
الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور
الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور
الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور
الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور
الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

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