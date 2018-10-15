برلماني: التوك توك أزمة خطيرة ساهمت في زيادة معدلات الجريمة

قال النائب عادل بدوى عضو مجلس النواب عن دائرة بنى مزار بالمنيا، إن التوك توك أزمة خطيرة ساهمت في زيادة معدلات الجريمة فى الشارع المصرى.



وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بدون تجميل» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك مجموعة كبيرة اتجهت للعمل على التوك توك بعد ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدا أن المواطن الذى يستقل التوك توك لا يشعر بالأمان رغم أنها وسيلة لنقل المواطنين.



وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الأطفال لا يتعدى أعمارهم 10 سنوات يقودون التوك توك ويتسببون فى حوادث كثيرة تهدد حياة المواطنين.





