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تعليم

جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في تصميم سيارة كهربائية.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
محمود زيدان
احتل فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، المركز الأول في تصميم سيارة كهربائية في سباق رالي للسيارات الكهربائية مصر 2018 والذي يعتبر الأول من نوعه في مصر، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية تحت رعاية مركز الوزراء ودعم أكاديمية البحث العلمي، حيث شارك في المسابقة عدد 29 جامعة بنماذج مختلفة .

وأكد الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، على دعمه التام لمثل تلك المسابقات الابتكارية وأن هذا السباق يعد بمثابة بداية عهد صناعة السيارات الكهربائية محلية الصنع، مشيرًا إلى أن طلاب جامعة كفر الشيخ المشاركين في السباق قد مروا بتدريبات متواصلة وكبيرة جدًا تؤهلهم لهذه المرحلة.

وأضاف، رئيس الجامعة، أن الدولة قامت باستيراد بعض المكونات اللازمة لتصنيع السيارات، مؤكدًا أن المكون المصري في هذه السيارات أكثر من 65% بناءً على توجه الدولة والحكومة وتكليف الرئيس السيسي للتوجه لتصنيع السيارات الكهربائية.

جدير بالذكر أن جامعة كفر الشيخ احتلت المركز الخامس في سباق الرالي، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في تصميم سيارة كهربائية.. صور
جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في تصميم سيارة كهربائية.. صور
جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في تصميم سيارة كهربائية.. صور

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