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أخبار البلد

المعهد الفرنسي بالقاهرة ينظم أسبوع الأبواب المفتوحة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:23 م
صدى البلد
محمود نوفل
ينظم المعهد الفرنسي و"كامبوس فرانس" في مصر أسبوع "الأبواب المفتوحة" في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل.

ودعا المعهد الفرنسي بالقاهرة الطلاب إلى اكتشاف عروض الدراسة الجامعية وإجراءات تقديم أوراق الترشح في مختلف الكليات الفرنكوفونية في مصر.

وقال المعهد في بيان له، إنه سيتم الحديث عن التعليم الجامعي الفرانكفوني، حيث سيتم تقديم ورشة متخصصة تحت عنوان يد المساعدة لكتابة السيرة الذاتية وخطاب الترشح.

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