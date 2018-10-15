وزير التموين يكشف بعض معايير الاستبعاد من الدعم

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، عن بعض شروط استحقاق الدعم التي ستعلن عنها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية قريبا لبقاء المستحقين تحت مظلة الدعم أو سيتم استبعادهم.



وأوضح الوزير اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، أن من تحصل منه ضريبة قيمة مضافة أكثر من 500 ألف في السنة أو من يعلم أولاده في مدارس دولية أو يمتلك سيارة اخر موديل لا يستحق الدعم.



وأضاف أن المناطق اللوجستية ستمثل مستقبل التجارة الداخلية في مصر لما تمثله من أهمية كبيرة في تنظيم التجارة الداخلية.

