رئيس المتحدة لحقوق الإنسان: كثير من المنظمات تدعم الدولة ولا يمكن إخفاء دورها

قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك كثيرا من الجمعيات الحقوقية تقف بجانب الدولة المصرية وتتحرك للدفاع عن الوطن، ولا يمكن أن نخفي دورها في حماية مصر.



جاء ذلك في تعليق "عبدالنعيم" على تصريح النائبة منال ماهر، عن وجود أكثر من 20 جمعية تعمل ضد الدولة، وتتلقى تمويلات خارجية.



وأضاف محمد عبد النعيم لـ"صدى البلد" أنه بالفعل هناك قلة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية تحصل على تمويلات ضخمة من دول معادية لمصر؛ بهدف تشويه صورة مصر الخارجية، وبث سموم في عقول الشباب وتغييب وعيهم.



وأشار عبد النعيم إلى أن مصر تعي مدى خطورة هذا الملف، وتراقب كل المنظمات الحقوقية.



كانت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صرحت بأن هناك أكثر من 50 ألف جمعية فى مصر، منها 2000 جمعية خاصة بحقوق الإنسان، يعمل منها فقط نحو 150 جميعة، وأكثر من 20 جمعية تحاول العمل ضد الدولة، وتتلقى تمويلات خارجية.