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أخبار البلد

سفارة البرازيل بالقاهرة تنظم النسخة الثانية من معرض الفن المعاصر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:25 م
سفارة البرازيل بالقاهرة
سفارة البرازيل بالقاهرة
محمود نوفل
تنظم سفارة البرازيل في القاهرة، النسخة الثانية من معرض الفن المعاصر: Something Else - Off Biennale Cairo، في الفترة من 1 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبل.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن موضوع الحدث الذي يتم تنظيمه من خلال المركز الثقافي  وتحت رعاية مشتركة من السفارة وكيانات أخرى، تحت عنوان “What if it did not happen” سيشمل معارض فنية وعروضا موسيقية وورشا فنية ومعارض لفن الشارع وندوات.

ومن المنتظر مشاركة أكثر من 100 فنان من مصر وغيرها من الدول، من بينهم القيّم الفني شايلا زاجو البرازيلية، فضلًا عن أعمال الفنانين البرازيليين ألبرتو بيريرا، أمارو أبريو، سيزار مينجيتي وفينيسيوس كوتو.

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