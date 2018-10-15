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حوادث

مصرع عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمدينة قوص

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:19 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
يوسف رجب
لقى عامل مصرعه بطلقات نارية فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمدينة قوص.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بتجدد خصومة ثأرية بين عائلتى الشرفا والحساسنة بوسط المدينة، نتج عنها مصرع محمد سعد على- عامل بمدينة قوص من العائلة الثانية إثر إصابته بطلقات نارية بعد قيام اثنين من العائلة الأولى بإطلاق النار عليه.

تم نقل جثمان المجني عليه لمشرحة مستشفى قوص المركزى، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجاني والسلاح المستخدم فى الواقعة.

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