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رياضة

ميدو يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح .. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:28 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي رسالة لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري حيث طالبه بالكف عن التأثر بالتعليقات السلبية عن مستواه هذا الموسم، مؤكدا أن نجوم الكرة الكبار من الطبيعي أن يحدث لهم تذبذب في المستوى.

وقال ميدو في مداخلة هاتفية لبرنامج " ملعب 9090 " عبر اثير "9090" إن ثلاثي هجوم ليفربول لم يصل بعد لمستوى الموسم الماضي، مشددا على أنه لاحظ تأثر محمد صلاح بالأحاديث السلبية عنه رغم أن لغة الأرقام تؤكد أن مستواه لم يختلف كثيرا، مطالبا محمد صلاح بالتركيز في الملعب فقط.

وعن إمكانية انتقال مؤمن زكريا نجم الأهلي لـ الزمالك أكد ميدو أن مؤمن لاعب موهوب وتحركاته بالملعب ذكية للغاية ولكنه يفضل بقاءه في الأهلي حيث إن الاستقرار مطلوب رغم احتمالية رفض الأهلي لقيمة العقد التي يرغب مؤمن في الوصول إليها.

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