شركة يابانية تطرح نظام مكافآت النوم لزيادة إنتاجية الموظفين

يعمل اليابانيون أكثر من 60 ساعة في الأسبوع، مما يعد من أطول ساعات العمل في العالم، لكن بعض الشركات بدأت تدرك أن عمالها وموظفيها يحتاجون أيضًا إلى النوم كي يكونوا منتجين، ولهذا تقوم إحدى هذه الشركات بتشجيع الموظفين على النوم أكثر من خلال مكافأتهم بالنقاط بدلًا من إنفاق الوقت في المقاهي والكافيتريات، وفق ما ذكر موقع أوديتي سنترال الأمريكي.

أعلنت شركة كرايزيCRAZY ، وهي شركة لتخطيط حفلات الزفاف في طوكيو ، عن تنفيذ "نظام مكافآت النوم" لتشجيع العاملين لديها للحصول على مزيد من النوم.وقد تعاونت مع Airweave ، وهي شركة ناشئة متخصصة في تكنولوجيا تحليل النوم لمراقبة أنماط نوم موظفيها.وقال أوديتي سنترال، إن العمال الذين يقومون بتثبيت تطبيق النوم "سليب أناليسيز" Sleep Analysis على هواتفهم الذكية ومشاركة بياناتهم مع الشركة مؤهلون لتلقي النقاط وفقًا لعدد ساعات النوم التي يحصلون عليها في أي وقت من الأوقات.وتأمل "كرازي" أن يحسّن نظام المكافآت الجديد عادات نمط الحياة والصحة العامة لموظفيها ، فضلًا عن تعزيز إنتاجيتهم.وإذا قرر الموظفون مشاركة هذه البيانات مع شركتهم ، وتمكنوا من الحصول على 6 ساعات من النوم في الليلة بحد أدنى ، لخمس أيام في الأسبوع ، فإنهم سيحصلون على مئات النقاط التي يمكن تحويلها إلى ين (100 نقطة = 100 ين).وعلى سبيل المثال ، إذا أظهر التطبيق أن أحد الموظفين قد نام 6 ساعات في الليلة على الأقل ، لمدة خمس ليالٍ في الأسبوع ، فسوف يحصل على 500 نقطة (4.50 دولار). وإذا تمكنوا من القيام بذلك 6 مرات في الأسبوع ، فإنهم يحصلون على 600 نقطة (5.40 دولار).