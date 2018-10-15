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رياضة

اكتمال عمومية نادي المقاصة واعتماد الحساب الختامي والميزانية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
شهدت الجمعية العمومية العادية لنادى مصر المقاصة، إقبالا كبيرا من أعضاء النادي حيث اكتمل النصاب القانوني مبكرا بحضور 1130 عضوا.

وبدأت فعاليات الجمعية العمومية منذ التاسعة صباحا بمقر النادي بالفيوم، حيث كان يكفي لاكتمال النصاب القانونى بحضور 1000 عضو.

وحرص جميع أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبدالسلام علي التواجد مبكرا مع الأعضاء، بحضور باقي أعضاء المجلس الدكتور طارق عبدالباري نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد هويدي، أميمة عمران، سماح عمار، المستشار رضا حسين، عمرو مصطفي رئيس شركة المقاصة سبورت، اللواء بكري سليم مدير النادي، الدكتور عصام سراج مدير الاستثمار بالنادي، وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة.

واعتمدت الجمعية العمومية الحساب الختامي والميزانية المالية للعام المالي الحالي واعتماد الخطة المالية المقترحة للعام المقبل.

وناقش اللواء عبد السلام مع أعضاء الجمعية العمومية، كافة بنود جدول الأعمال، والتي تم بعدها اعتماد الحساب الختامي والميزانية العامة الخاصة بالعام الماضي 2017 – 2018 ، واعتماد الخطة الجديدة والميزانية المالية لعام 2018 – 2019 ، في جو ديمقراطي طيب.

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