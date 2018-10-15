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أخبار البلد

رئيس الوزراء: الزيارات الميدانية ضرورة لاتخاذ القرار على أرض الواقع

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
محمود مطاوع وهمت الحسينى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من الزيارات الميدانية، وضع حلول للتحديات التي نواجهها فهناك مشاكل متراكمة ورثتها الحكومة منذ ٢٠ عاما، ولابد من حلها بشكل جذري حتى لا ننتظر ٢٠ عاما آخرين.‬

‪وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات خلال جولته في الممشي السياحي بالمنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية، أنه خلال الزيارات الميدانية تظهر مشروعات عاجلة أمامنا ويتم بحثها والعمل على تنفيذها، بالتعاون مع الوزراء المعنيين.

‪وكشف "مدبولي" -خلال الزيارات الميدانية- أنه يتم اتخاذ القرار على الأرض ثم يتم تنفيذه عن طريق الجهات التنفيذية، لكي يشعر المواطن أن الحكومة قريبة منه وتعمل على دعمه وحل مشاكله، كما أن هناك مشروعات نضع لها أولوية للانتهاء منها بشكل عاجل لحاجة المواطن لها ليشعر بمردود عملي وإيجابي ويحصد ثمرة المشروع بعد الانتهاء منه ‬.

وأثني رئيس الوزراء، على دور المجتمع المدني في محافظة الدقهلية، خاصة بعد تبرع العديد من المواطنين لإقامة مشروعات خدمية.

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