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مرأة

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
رشا عوني
بمجرد أن أعلن القصر الملكي اليوم في بيان رسمي عن نبأ حمل دوقة سايكس ميجان ميركل زوجة الأمير هاري، بدأت المعركة بسبب الإعلان عن الحمل فور زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث.

ففي نفس الساعة التي نشر فيها القصر الملكي بيان حمل ميجان، قامت سارة والدة الأميرة يوجيني بنشر صور لها على حسابها على تويتر لتشكر مصمم فستانها في حفل زفاف ابنتها منذ يومين، كما عاودت نشر صورة لابنتها يوجيني وزوجها جاك دون أن تشير تمامًا إلى خبر حمل ميجان، وكأنها شعرت بأن هذا الخبر سيخطف الأضواء من ابنتها التي خطفت أنظار العالم في حفل زفاف أسطوري.

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هاري وميجان لم يخبرا أحدًا بنبأ حملها إلا يوم زفاف الأميرة يوجيني لتفاجأ العائلة الملكية بحملها بالطفل الأول حفيد الملكة، إلا أن والدة العروس أوجيني كان لها رأي آخر واعتبرت أن ذلك تحديًا من ميجان لتخطف الأضواء من ابنتها في زفافها.
أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور
أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور
أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور
أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور
أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

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