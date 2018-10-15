زومبا «جلام جيتا وايز» يروج لتنشيط السياحة.. صور

انطلق مهرجان رياضة الزومبا «جلام جيتاوايز»، وسط ردود فعل إيجابية من المدربين العالميين لرياضة زومبا واصفين مصر بأنها بلد ساحرة، وأن مشاركتهم في « جلام جيتاوايز » صنعت لهم تجربة إيجابية عن مصر، وغيرت كثيرا من الصورة الذهنية منذ النسخة الأولي التي انطلقت العام الماضي.



والتجربة أيضا العام الجاري تزيد حالة الشغف بمصر، خاصة بعد أن استطاعت «سالي سلامة» مؤسسة المهرجان، أن تصنع لهم مجتمعا يضم مختلف الثقافات من شتي ربوع العالم تحت مظلة رياضة زومبا التي أصبحت لغة تجمع الناس من مختلف الأعمار.



وقالت ساندرا مدربة الزومبا العالمية إنها من أصحاب الزيارات المتكرر لمصر بفضل مهرجان «جلام جيتا وايز» مصر، لافتة إلي أن القاهرة والأقصر من المقاصد الساحرة التي تأخذك إلي عالم من الراحة والسكينة وأنت تزور آثار الأجداد، تشعر بالسعادة المدهشة وأنت في محراب معابدهم وآثارهم.



وأضافت علي هامش افتتاح المهرجان لوسائل الإعلام، أن العديد من أصدقائها في بريطانيا كان لديهم بعض المخاوف من حالة الأمن في مصر، وعندما نشرت تدوينة لها علي انستجرام مدعم بالصور عن مصر تلقت مجموعة من الأسئلة حول تجربتها في مصر خلال النسخة الأولي من المهرجان جعل العديد منهم يقرر زيارة مصر، وبعد عودتهم نشروا تجاربهم الإيجابية عن مصر علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أنها تزور مصر أكثر من مرة في العام للمشاركة في تدريب المدربين المصريين لرياضة زومبا.



وقال «بنجامين» مدرب زومبا الفرنسي، إن زيارة مصر وآثارها حلم كان يراوده كثيرا، وكان يحلم بتجربة فريدة للسياحة في مصر استطاع أن يحققها خلال زيارة مصر، وأصبح له أسرة أخرى في مصر من الممارسين لرياضة زومبا، وأصبح ينتظر موعد زيارته لمصر، خاصة، وأن «سلامة » صنعت لهم عالما من التشويق عند زيارتهم لمصر، مشيرا إلي العام الماضي كانت زيارة للقاهرة وصعيد مصر الذي يملك كنزا كبيرا من الآثار، و العام الجاري إلي عالم البحر الأحمر الساحر.



وتابع « رود ريجو» مدرب الزومبا العالمي البرازيلي، أنه قطع مسافة كبيرة من بلاده لزيارة مصر الساحرة، بعد مشاركته الأولي في المهرجان الذي صنع له واقع وصورة إيجابية عن مصر، شعبها الطيب حتي أن له عائلة أخرى هنا في القاهرة، وأن العديد من أصدقائه في البرازيل أصبح لديهم رغبة كبيرة في زيارة مصر لمعايشة تجربته مع مهرجان رياضة زومبا.



ومن جانبها قالت « سلامة » مؤسسة مهرجان زومبا جلام جاتوايز، في تصريحات صحفية، إن المهرجان جمع بين مجموعة من المدربين العالمين لتلك الرياضة لا يجتمعون تحت مظلة مهرجان واحد سوي في مصر، وأن تلك التجربة يزداد متابعيها حول العالم بفضل هؤلاء المدربين الذين ينشرون تجاربهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ناقلين الصور والفيديوهات التي تجذب السائح المرتقب للمقاصد السياحي المصري.



وأشارت مؤسسة المهرجان إلي أن إقامة المهرجان كل عام في مقصد سياحي مختلف الهدف منه تعريف العالم بمختلف أنماط السياحة، التي تحظي بها مصر من خلال « التجربة » و هو الأسلوب الذي تعمل من خلاله أبرز المقاصد السياحية العالمية، خاصة عندما تستطيع إيجاد حدث محبوب لدي محبي السفر مثل رياضة زومبا التي تجتاح العالم بقوة ، و تتمكن من خلق مجتمع يزخر بثقافات مختلفة تجتمع في مصر، وتكون تجاربهم عن بلادنا إيجابية، إذن نحن بذلك نتمكن من تأكيد مصر علي قيمة التسامح وهو الأمر الذي نقله المشاركين في المهرجان.



و دعت « سلامة » القطاع السياحي إلي أهمية تشجيع مثل تلك المهرجانات التي تقوم علي فكرة التجربة، التي تثبت أنها تجذب السائح إلي مصر بدليل تزايد عدد المشاركين فيه العام عن سابقه.