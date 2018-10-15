ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مسئول سنغافوري يتحدث عن رحلة بلاده نحو استدامة المياه.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:18 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
محمود نوفل
أعلنت سفارة سنغافورة بالقاهرة عن مشاركة وزير الدولة الأقدم في وزارة البيئة والموارد المائية السنغافوري ووزارة الصحة الدكتورة آمي خور في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه.

وألقى خور الخطاب الرئيسي في الجلسة العامة الأولى حيث تحدثت عن رحلة سنغافورة نحو استدامة المياه، بما في ذلك خططها المستقبلية.

وكان من بين المتحدثين محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري وخمسة خبراء دوليين في مجال المياه.
مسئول سنغافوري يتحدث عن رحلة بلاده نحو استدامة المياه.. صور
مسئول سنغافوري يتحدث عن رحلة بلاده نحو استدامة المياه.. صور
مسئول سنغافوري يتحدث عن رحلة بلاده نحو استدامة المياه.. صور
مسئول سنغافوري يتحدث عن رحلة بلاده نحو استدامة المياه.. صور

ترشيحاتنا

لحظة رفع علم سوريا على معبر القنيطرة بالجولان المحتلة.. فيديو

بعد المعاش.. كيف تبدأ حياتك بعيدا عن الاكتئاب

تعرف على حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا ..فيديو

رئيس الوزراء يتفقد الممشي السياحي بالمنصورة الجديدة

لصوص النفط.. 20 متهما سرقوا 2228 طن بترول وباعوها بـ 4.6 مليون جنيه.. فيديو

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

ضبط عاطل يرتدى ملابس نسائية قبل سرقة منازل وخطف أطفال بالسادات..صور

بعد رحيله.. أحمد عبد الوارث انفصل عن سعاد نصر وعانى من الاكتئاب بعد وفاتها.. وهذه حقيقة صلة القرابة بـ عبد الوارث عسر

مودريتش يتجاهل محمد صلاح في اختيار أفضل لاعب بالعالم

رسميا.. تأجيل مباراة المصري والجزيرة في كأس مصر

#مصر_معاكي_ياسعودية هاشتاج جديد يغزو تويتر

مدافع برشلونة مهدد بالحبس 12 عاما في تركيا بسبب امرأة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

تيسيرا على الطلاب.. محافظ أسوان يدشن 7 أتوبيسات نقل داخلي .. فيديو وصور

فيديو

صادق عبد العال يوضح الخطأ الذي تقع فيه وزارات الصحة بالعالم..فيديو
أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا.. ونساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما.. فيديو
بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة
شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟