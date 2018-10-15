مسئول سنغافوري يتحدث عن رحلة بلاده نحو استدامة المياه.. صور

أعلنت سفارة سنغافورة بالقاهرة عن مشاركة وزير الدولة الأقدم في وزارة البيئة والموارد المائية السنغافوري ووزارة الصحة الدكتورة آمي خور في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه.



وألقى خور الخطاب الرئيسي في الجلسة العامة الأولى حيث تحدثت عن رحلة سنغافورة نحو استدامة المياه، بما في ذلك خططها المستقبلية.



وكان من بين المتحدثين محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري وخمسة خبراء دوليين في مجال المياه.