بلاش تبوسني يشارك في أيام فلسطين السينمائية

تعرض شركة MAD Solutions سبعة أفلام من توزيعها ضمن فعاليات الدورة الخامسة من أيام فلسطين السينمائية والتي تقام في الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر، بواقع 3 أفلام روائية، وفيلمين وثائقيين، فيلم قصير وفيلم تحريك، كما ستمنح MAD جائزة التسويق والتوزيع في العالم العربي لأحد مشروعات الأفلام القصيرة المشاركة في المهرجان.



والأفلام المشاركة هي بلاش تبوسني للمخرج أحمد عامر، الرحلة لـمحمد الدراجي، طبيعة الحال لـكريم موساوي، 17 لـوداد شفاقوج، يا عمري لـهادي زكّاك، رجل يغرق لـمهدي فليفل وThe Tower لـماتس جرورد (فيلم الافتتاح).



كما يشارك عبد الله الشامي الشريك الإداري لمكتب MAD Solutions في دول مجلس التعاون الخليجي كعضو لجنة تحكيم مسابقة طائر الشمس الفلسطيني للإنتاج.



ويعتبر أيام فلسطين السينمائية المهرجان السينمائي الدولي الوحيد في فلسطين، ويقام في 5 مدن فلسطينية هي القدس ورام الله وغزة وبيت لحم ونابلس، ويهتم المهرجان بتقديم أصوات سينمائية قوية ومستقلة ومتنوعة تنتمي إلى مختلف أنحاء العالم، مع تركيز خاص على خلق وتقوية صناعة سينمائية محلية.