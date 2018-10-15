ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جائزة باما العالمية: نجوم إف إم أفضل إذاعة في الشرق الأوسط

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
نورا نبيل
أعلن المسؤولون عن الجائزة العالمية للموسيقى "الباما"، فوز إذاعة "نجوم إف إم"، بجائزة الأفضل في الشرق الأوسط.

والباما هي جائزة تخلد الإبداع والوحدة والتمتع بين عشاق الموسيقى العالمية، تقدم الجوائز لأفضل الموسيقيين وأكثرهم نجاحًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بجانب أفضل الإذاعات. وسيتم تسليم جوائز هذا العام في احتفال بهامبورج في ألمانيا.

وتسعى إدارة "نجوم إف إم" إلى الوصول لجماهير جديدة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر "نايل سات" عن طريق "نجوم إف إم تي في"، وعززت مكانتها في الآونة الأخيرة مع وجود لا مثيل له وخلق طرق جديدة للتفاعل مع الضيوف والمذيعين مباشرة.

وأصبحت "نجوم إف إم" أول شبكة إذاعية رسمية في المنطقة تقدم "البث المباشر" على التليفزيون للتواصل مع جمهورها بطرق جديدة، بالإضافة إلى تقديم أفضل الأغاني الموسيقية المصرية والعربية مع خطة للتوسع في المزيد من البرامج التي تركز على التلفزيون.

ترشيحاتنا

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

#مصر_معاكي_ياسعودية هاشتاج جديد يغزو تويتر

هاني الناظر يحذر من تناول البصل المحتوي على لون أسود

أول تعليق إيراني على اختفاء جمال خاشقجي في تركيا

رئيس الوزراء يتفقد الممشي السياحي بالمنصورة الجديدة

فضيحة جديدة لقطر.. الدوحة تتجسس على أعدائها وأصدقائها

نسرين أمين فى إطلالة حيوية خلال أحدث جلسة تصوير

مودريتش يتجاهل محمد صلاح في اختيار أفضل لاعب بالعالم

ميدو: استضافة مونديال 2030 مشروط بالتعاون مع دول شمال إفريقيا.. فيديو

وزير التموين يكشف بعض معايير الاستبعاد من الدعم

الداخلية التركية تستبعد مئات المسئولين المحليين من مناصبهم

ترامب : قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

تيسيرا على الطلاب.. محافظ أسوان يدشن 7 أتوبيسات نقل داخلي .. فيديو وصور

فيديو

صادق عبد العال يوضح الخطأ الذي تقع فيه وزارات الصحة بالعالم..فيديو
أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا.. ونساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما.. فيديو
بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة
شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟