جائزة باما العالمية: نجوم إف إم أفضل إذاعة في الشرق الأوسط

أعلن المسؤولون عن الجائزة العالمية للموسيقى "الباما"، فوز إذاعة "نجوم إف إم"، بجائزة الأفضل في الشرق الأوسط.



والباما هي جائزة تخلد الإبداع والوحدة والتمتع بين عشاق الموسيقى العالمية، تقدم الجوائز لأفضل الموسيقيين وأكثرهم نجاحًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بجانب أفضل الإذاعات. وسيتم تسليم جوائز هذا العام في احتفال بهامبورج في ألمانيا.



وتسعى إدارة "نجوم إف إم" إلى الوصول لجماهير جديدة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر "نايل سات" عن طريق "نجوم إف إم تي في"، وعززت مكانتها في الآونة الأخيرة مع وجود لا مثيل له وخلق طرق جديدة للتفاعل مع الضيوف والمذيعين مباشرة.



وأصبحت "نجوم إف إم" أول شبكة إذاعية رسمية في المنطقة تقدم "البث المباشر" على التليفزيون للتواصل مع جمهورها بطرق جديدة، بالإضافة إلى تقديم أفضل الأغاني الموسيقية المصرية والعربية مع خطة للتوسع في المزيد من البرامج التي تركز على التلفزيون.