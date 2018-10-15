النيابة تقدم تقريرا عن أحراز قضية الإضرار بالأمن القومي

تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره نظر محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".



وقدمت النيابة العامة ، تقرير فحص الإدارة العامة للتحقيق والأدلة الجنائية، قسم فحص قضايا الحاسبات، الخاص بفحص عدد 2 هاتف ماركة نوكيا، وايفون وعدد 3 شرائح اتصال وفلاشة ماركة توشيبا، مثبت به أن الهاتف المحمول ماركة نوكيا به شريحتين إحداهما تابعة لشركة فودافون والأخري لشركة اتصالات، تبين احتوائهما على مجموعة اسماء تم إرفاقها بالتقرير، وهاتف محمول ماركة ايفون مثبت بداخله شريحة اتصال شركة موبينيل، وتبين احتواؤه على صور لبطاقة رقم قومي تابعة لدولة الكويت، وبطاقة رقم تابعة لجمهورية مصر العربية، وجواز سفر خاص باسم عمرو خالد أبو المجد، وجواز سفر خاص باسم اسلام خالد أبو المجد، وشريحة اتصال تابعة لشركة الاتصالات تالفة، وشريحة اتصال تابعة لشركة موبينيل تالفة، وشريحة اتصال أخرى تابعة لشركة موبينيل تالفة، وفلاشة ماركة توشيبيا سعتها الإجمالية 24 جيجا، وتبين احتواؤها على عدد 3 مقاطع فيديو.



كما قدمت ما يفيد إعلان كلا من الرائد إسلام محمد، والنقيب محمود محمد الضابطين بقطاع الأمن الوطني.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.



حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها..



ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعوا إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك ، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها