سكرتير عام أسوان يستقبل النائب الأول لرئيس وزراء صربيا

وأكد حازم عزت ، أن أسوان تفتح ذراعيها للمزيد من أوجه التعاون المشترك وخاصة لاستثمار المقومات السياحية لمحافظة أسوان وتمتعها بتنوع المنتج السياحى سواء كانت السياحة الثقافية والأثرية أو العلاجية أو البيئية أو السفارى والصيد.



ولفت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية التى تتواجد باحتياطيات هائلة فى نطاق المحافظة والتى يمكن تصدير منتجاتها إلى أفريقيا وجميع أنحاء العالم.

استقبل اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان إيفيستا داتشيتش النائب الأول لرئيس وزراء ووزير خارجية دولة صربيا، وذلك بمطار أسوان الدولى أثناء فترة الترانزيت للطائرة التى كان يستقلها والمتجهة إلى دولة رواندا.ونقل السكرتير العام تحيات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للضيف الصربي، معربًا عن تطلع محافظ أسوان لإقامة اتفاقية تعاون وتوأمة بين مدينة أسوان ومدينة "أوزيتسا" الصربية والتى تضم ثاني أقدم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية من نوعها على مستوى قارة أوروبا، بالإضافة إلى المكانة التى يتمتع بها إقليم "زلاتيبور" المجاور لها باعتباره مركزًا للمنتجعات العلاجية.