ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

كلية التربية الرياضية بجنوب الوادي تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
يوسف رجب
نظمت كلية التربية الرياضية بقنا، احتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة ،بحضور الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور يوسف الغرباوي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد كمال نصارى- عميد كلية التربية الرياضية والدكتورة هاله نوفل- عميد كلية الاعلام.

وأشاد الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعه، بتميز وتفرد كلية التربية الرياضية في كافة الأنشطة المختلفة داخل الجامعة والتي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي، كما توجه رئيس الجامعة بالشكر والعرفان إلى أبطال حرب أكتوبر المجيدة والتي نحتفل بذكراها في هذه الأيام وأيضًا أرسل رئيس الجامعة برقية شكر وتقدير إلى أبطال القوات المسلحة الذين يخوضون حربًا شرسة ضد الارهاب في سيناء.

فيما أشاد الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة بقوة عزيمة طلاب كلية التربية الرياضية أحفاد أبطال أكتوبر الذين صنعوا المعجزات ودحروا العدو الغاشم واستعادوا العزة والكرامة وحث نائب رئيس الجامعة الطلاب المشاركة فى كافة الانشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة وتسير جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية.

و على هامش الاحتفالية ، افتتح رئيس الجامعه، معرض لابداعات طلاب كلية التربية الرياضية كما وقف جميع الحضور دقيقة حداد على أرواح شهداء حرب اكتوبر المجيدة.
كلية التربية الرياضية بجنوب الوادي تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة
كلية التربية الرياضية بجنوب الوادي تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة
كلية التربية الرياضية بجنوب الوادي تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة
كلية التربية الرياضية بجنوب الوادي تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

ترشيحاتنا

ليفربول يحسم عودة محمد صلاح للمشاركة في المباريات

بعد المعاش.. كيف تبدأ حياتك بعيدا عن الاكتئاب

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

وزير التموين يكشف بعض معايير الاستبعاد من الدعم

لحظة رفع علم سوريا على معبر القنيطرة بالجولان المحتلة.. فيديو

#مصر_معاكي_ياسعودية هاشتاج جديد يغزو تويتر

ابنة ميجان والأمير هاري محرومة من الألقاب الملكية

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

وفاة أحمد عبد الوارث عن 71 عامًا

الصور الأولى لمطار سفنكس قبل التشغيل التجريبي

نصب على 7 عمال في 1.8 مليون جنيه فاختطفوا والده.. تفاصيل مثيرة

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

فيديو

شاهد.. دخول مسئولين سعوديين قنصلية بلادهم بتركيا للتحقيق في اختفاء خاشقجي
صادق عبد العال يوضح الخطأ الذي تقع فيه وزارات الصحة بالعالم..فيديو
أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا.. ونساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما.. فيديو
بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة
شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟