كلية التربية الرياضية بجنوب الوادي تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

نظمت كلية التربية الرياضية بقنا، احتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة ،بحضور الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور يوسف الغرباوي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد كمال نصارى- عميد كلية التربية الرياضية والدكتورة هاله نوفل- عميد كلية الاعلام.



وأشاد الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعه، بتميز وتفرد كلية التربية الرياضية في كافة الأنشطة المختلفة داخل الجامعة والتي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي، كما توجه رئيس الجامعة بالشكر والعرفان إلى أبطال حرب أكتوبر المجيدة والتي نحتفل بذكراها في هذه الأيام وأيضًا أرسل رئيس الجامعة برقية شكر وتقدير إلى أبطال القوات المسلحة الذين يخوضون حربًا شرسة ضد الارهاب في سيناء.



فيما أشاد الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة بقوة عزيمة طلاب كلية التربية الرياضية أحفاد أبطال أكتوبر الذين صنعوا المعجزات ودحروا العدو الغاشم واستعادوا العزة والكرامة وحث نائب رئيس الجامعة الطلاب المشاركة فى كافة الانشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة وتسير جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية.



و على هامش الاحتفالية ، افتتح رئيس الجامعه، معرض لابداعات طلاب كلية التربية الرياضية كما وقف جميع الحضور دقيقة حداد على أرواح شهداء حرب اكتوبر المجيدة.