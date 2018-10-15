بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

زيادة الطلبات
يرى وليد أن تنظيم الحفلات الخاصة كان خطوة جيدة، ولكن التنظيم داخل الحضانات والمدارس كان أفضل، لزيادة أعداد الأطفال وزيادة الطلبات وهو ما جعله يسعى لزيادة وتنوع الفقرات التي يقدمها للأطفال.
تفاصيل العروض
عروض إضافية
وتابع " بعض المدارس تطلب كلاون بالون، وتنظيم مسابقات بين الأطفال واستضافة مهرج السيرك، ودا بيكون مقابل 650 جنيه، وهناك خدمات إضافية نادرا ما تطلبها إدارات المدارس او الحضانات كعربة غزل البنات بـ 400 جنيه، وعربة الفشار بـ 200 جنيه، وخدمات التصوير بتكون بـ 400 جنيه للفيديو و400 جنيه للتصوير العادي".
ألعاب ترفيهية
ألعاب ترفيهية أخرى يعرضها وليد عبر برنامجه للحضانات والمدارس ، منها رسم وشوش الاطفال بحوالي 400 جنيه، وتوفير نطاطة للاطفال سبونج بوب بقرابة 1000 جنيه، وزحليقه كاندى مقابل 1200 جنيه.
دعاية للشركات
"بعض شركات الألبان والزبادي ومنتجات الاطفال، بتعمل دعاية بالمدارس وجولة علي عدد منها، وبيتعاقدوا معانا نرافقهم في المدارس".. يقول منظم الحفلات.
للمدارس الحكومية
ولكن ماذا عن المدارس الحكومية، كشف وليد: "أحيانا تتعاقد معانا مدارس تجريبية، بس مش بيكون بكل الفقرات، بيختاروا فقرة الساحر والأراجوز وأحد الشخصيات الكرتونية، لأن التكلفة بتكون مرتفعة، ودا بيكون فقط في مناسبات زي عيد الأم".
إقبال كثيف
بالنسبة لنا المدارس دي موسم شغلنا والإقبال والشغل كثير، لكن الإجازات بيكون الشغل أعياد ميلاد، ولأن المساحة للمنازل ضيقة، الأهالي يتعاقدوا علي فقرات بسيطة بلالين وشخصية او اتنين كارتونية بس".. يفسر وليد أهمية تنظيم حفلات المدارس.
عروض اقتصادية
فيما تقدم رانيا محمد، منظمة حفلات، عروضا اقتصادية للمدارس الحكومية: "فكرت في توفير بكدج اقتصادي لـ بيج بارتى للمدارس اللي مش بتقدر تتعاقد مع مكاتب تنظيم حفلات، لان الاسعار لكل فقرة غالية جدا، وطبعا من حق الأطفال أن يفرحوا ويحسوا بسعادة، وبدأت بعمل بيدج علي الفيس بوك لعرض البرنامج وهو عبارة ( دى جى + شو عرائس + أراجوز+ المسابقات+ مهرج باللون +رسم وش ) السعر 1500 جنيه بدلا من 2250 جنيه".
"وتواصلت مع العديد من المدارس الحكومية وعرضت عليهم السعر وفعلا كثير منهم تعاقدوا معانا لتنظيم حفلات للاطفال".. تقول رانيا.
للنوادي أيضا
لا تكتفي رانيا بتنظيم حفلات المدارس، ولكنها أيضا تتعاقد مع الحدائق والنوادي لتقديم فقرات للأطفال، وأيضا الحفلات الخاصة لأعياد الميلاد "لو مفيش مكسب في حفلات المدارس الحكومية، بنعوضه في الحفلات الخاصة، بس مفيش اجمل من أنك تفرح طفل ودا بيساوي كتير".
فيما أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال مارس الجارى، حول أعداد التلاميذ والمدارس للعام 2016/ 2017، أن إجمالي عدد مدارس مصر بلغ 52 ألفا و 664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة.