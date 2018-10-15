بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

سعى "وليد. ا"، لتنفيذ فكرته وتأسيس مكتب لتنظيم العروض الاستعراضية لـ شخصيات عالم ديزني، وعروض لحفلات أعياد الميلاد وسبوع المولود، وبعد فترة من عمله، بدأ في تقديم العروض للحضانات والمدارس.



زيادة الطلبات



يرى وليد أن تنظيم الحفلات الخاصة كان خطوة جيدة، ولكن التنظيم داخل الحضانات والمدارس كان أفضل، لزيادة أعداد الأطفال وزيادة الطلبات وهو ما جعله يسعى لزيادة وتنوع الفقرات التي يقدمها للأطفال.



تفاصيل العروض



" بقدم شو العرايس مكون من 6 شخصيات كرتونية ودا تكلفته بتكون حوالي 550 جنيه، ولو طلبت الحضانة أو المدرسة دي جي أغاني الأطفال يضاف 500 جنيه أخرى، وأكثر الفقرات إقبالا عليها هي فقرة الاراجوز ودي بتكون مقابل 250 جنيه والساحر أيضا بتكون بـ 550 جنيه".. يقول وليد .



عروض إضافية



وتابع " بعض المدارس تطلب كلاون بالون، وتنظيم مسابقات بين الأطفال واستضافة مهرج السيرك، ودا بيكون مقابل 650 جنيه، وهناك خدمات إضافية نادرا ما تطلبها إدارات المدارس او الحضانات كعربة غزل البنات بـ 400 جنيه، وعربة الفشار بـ 200 جنيه، وخدمات التصوير بتكون بـ 400 جنيه للفيديو و400 جنيه للتصوير العادي ".



ألعاب ترفيهية



ألعاب ترفيهية أخرى يعرضها وليد عبر برنامجه للحضانات والمدارس ، منها رسم وشوش الاطفال بحوالي 400 جنيه، وتوفير نطاطة للاطفال سبونج بوب بقرابة 1000 جنيه، وزحليقه كاندى مقابل 1200 جنيه .

ويوضح أن أغلب طلبات الحفلات التي تأتي تكون من قبل إدارات المدارس اللغات والدولية، وبعض المدارس الخاصة "المدارس الدولية وخصوصا لمرحلة رياض الأطفال والكي جي بتنظم حفلات كثيرة وبيتعاقدوا معانا، مش بس في المناسبات زي عيد الأم وشم النسيم، لكن اوقات بتعمل "فان دي" للاطفال ".



دعاية للشركات



" بعض شركات الألبان والزبادي ومنتجات الاطفال، بتعمل دعاية بالمدارس وجولة علي عدد منها، وبيتعاقدوا معانا نرافقهم في المدارس".. يقول منظم الحفلات .



للمدارس الحكومية



ولكن ماذا عن المدارس الحكومية، كشف وليد: "أحيانا تتعاقد معانا مدارس تجريبية، بس مش بيكون بكل الفقرات، بيختاروا فقرة الساحر والأراجوز وأحد الشخصيات الكرتونية، لأن التكلفة بتكون مرتفعة، ودا بيكون فقط في مناسبات زي عيد الأم ".