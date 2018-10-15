ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:15 م
حفلات المدارس
حفلات المدارس
مروة كمال
سعى "وليد. ا"، لتنفيذ فكرته وتأسيس مكتب لتنظيم العروض الاستعراضية لـ شخصيات عالم ديزني، وعروض لحفلات أعياد الميلاد وسبوع المولود، وبعد فترة من عمله، بدأ في تقديم العروض للحضانات والمدارس.

زيادة الطلبات

يرى وليد أن تنظيم الحفلات الخاصة كان خطوة جيدة، ولكن التنظيم داخل الحضانات والمدارس كان أفضل، لزيادة أعداد الأطفال وزيادة الطلبات وهو ما جعله يسعى لزيادة وتنوع الفقرات التي يقدمها للأطفال.

تفاصيل العروض
بيزنس حفلات المدارس..
"بقدم شو العرايس مكون من 6 شخصيات كرتونية ودا تكلفته بتكون حوالي 550 جنيه، ولو طلبت الحضانة أو المدرسة دي جي أغاني الأطفال يضاف 500 جنيه أخرى، وأكثر الفقرات إقبالا عليها هي فقرة الاراجوز ودي بتكون مقابل 250 جنيه والساحر أيضا بتكون بـ 550 جنيه".. يقول وليد.

عروض إضافية
وتابع " بعض المدارس تطلب كلاون بالون، وتنظيم مسابقات بين الأطفال واستضافة مهرج السيرك، ودا بيكون مقابل 650 جنيه، وهناك خدمات إضافية نادرا ما تطلبها إدارات المدارس او الحضانات كعربة غزل البنات بـ 400 جنيه، وعربة الفشار بـ 200 جنيه، وخدمات التصوير بتكون بـ 400 جنيه للفيديو و400 جنيه للتصوير العادي".

ألعاب ترفيهية
ألعاب ترفيهية أخرى يعرضها وليد عبر برنامجه للحضانات والمدارس ، منها رسم وشوش الاطفال بحوالي 400 جنيه، وتوفير نطاطة للاطفال سبونج بوب بقرابة 1000 جنيه، وزحليقه كاندى مقابل 1200 جنيه.
بيزنس حفلات المدارس..
ويوضح أن أغلب طلبات الحفلات التي تأتي تكون من قبل إدارات المدارس اللغات والدولية، وبعض المدارس الخاصة "المدارس الدولية وخصوصا لمرحلة رياض الأطفال والكي جي بتنظم حفلات كثيرة وبيتعاقدوا معانا، مش بس في المناسبات زي عيد الأم وشم النسيم، لكن اوقات بتعمل "فان دي" للاطفال".

دعاية للشركات
"بعض شركات الألبان والزبادي ومنتجات الاطفال، بتعمل دعاية بالمدارس وجولة علي عدد منها، وبيتعاقدوا معانا نرافقهم في المدارس".. يقول منظم الحفلات.

للمدارس الحكومية
ولكن ماذا عن المدارس الحكومية، كشف وليد: "أحيانا تتعاقد معانا مدارس تجريبية، بس مش بيكون بكل الفقرات، بيختاروا فقرة الساحر والأراجوز وأحد الشخصيات الكرتونية، لأن التكلفة بتكون مرتفعة، ودا بيكون فقط في مناسبات زي عيد الأم".
بيزنس حفلات المدارس..

إقبال كثيف
بالنسبة لنا المدارس دي موسم شغلنا والإقبال والشغل كثير، لكن الإجازات بيكون الشغل أعياد ميلاد، ولأن المساحة للمنازل ضيقة، الأهالي يتعاقدوا علي فقرات بسيطة بلالين وشخصية او اتنين كارتونية بس".. يفسر وليد أهمية تنظيم حفلات المدارس.

عروض اقتصادية
فيما تقدم رانيا محمد، منظمة حفلات، عروضا اقتصادية للمدارس الحكومية: "فكرت في توفير بكدج اقتصادي لـ بيج بارتى للمدارس اللي مش بتقدر تتعاقد مع مكاتب تنظيم حفلات، لان الاسعار لكل فقرة غالية جدا، وطبعا من حق الأطفال أن يفرحوا ويحسوا بسعادة، وبدأت بعمل بيدج علي الفيس بوك لعرض البرنامج وهو عبارة ( دى جى + شو عرائس + أراجوز+ المسابقات+ مهرج باللون +رسم وش ) السعر 1500 جنيه بدلا من 2250 جنيه".

"وتواصلت مع العديد من المدارس الحكومية وعرضت عليهم السعر وفعلا كثير منهم تعاقدوا معانا لتنظيم حفلات للاطفال".. تقول رانيا.

للنوادي أيضا
لا تكتفي رانيا بتنظيم حفلات المدارس، ولكنها أيضا تتعاقد مع الحدائق والنوادي لتقديم فقرات للأطفال، وأيضا الحفلات الخاصة لأعياد الميلاد "لو مفيش مكسب في حفلات المدارس الحكومية، بنعوضه في الحفلات الخاصة، بس مفيش اجمل من أنك تفرح طفل ودا بيساوي كتير". 

فيما أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال مارس الجارى، حول أعداد التلاميذ والمدارس للعام 2016/ 2017، أن إجمالي عدد مدارس مصر بلغ 52 ألفا و 664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة.

ترشيحاتنا

ترامب: مشاعري تبدلت تجاه تركيا ولم أبرم صفقات للإفراج عن القس

جشع الدوحة يوقف استثمارات شركة هندية للتنقيب عن الغاز في قطر

تركيا تعلن تفتيشها للقنصلية السعودية في اسطنبول بعد ظهر اليوم

شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء

بعد رحيله.. أحمد عبد الوارث انفصل عن سعاد نصر وعانى من الاكتئاب بعد وفاتها.. وهذه حقيقة صلة القرابة بـ عبد الوارث عسر

هاني الناظر يحذر من تناول البصل المحتوي على لون أسود

جلسه عاصفة لمحمد يوسف مع لاعبي الأهلي

ترامب : قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي

تعرف على بديل صلاح فى تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

تعليق ناري من عامر حسين عن أزمة مباراة المصري وجزيرة مطروح

لحظة رفع علم سوريا على معبر القنيطرة بالجولان المحتلة.. فيديو

ابنة ميجان والأمير هاري محرومة من الألقاب الملكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

تيسيرا على الطلاب.. محافظ أسوان يدشن 7 أتوبيسات نقل داخلي .. فيديو وصور

فيديو

صادق عبد العال يوضح الخطأ الذي تقع فيه وزارات الصحة بالعالم..فيديو
أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا.. ونساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما.. فيديو
بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة
شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟