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حوادث

لصوص النفط.. 20 متهما سرقوا 2228 طن بترول وباعوها بـ 4.6 مليون جنيه.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
محمد صبري - رامى المهدي
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، من إلقاء القبض على تشكيلين عصابيين، لقيامهم بسرقة أنابيب البترول الخام واستيلائهم على أكثر من 2000 طن بترول خام وإعادة بيعها بقرابة 5 ملايين جنيه عقب تكريرها داخل مصنع غير مرخص.

ووردت معلومات، تفيد قيام تشكيلين عصابيين، ضما 20 متهما، بسرقة أنابيب البترول الخام، على الفور تم تحديد عناصر التشكيل الأول ويضم 14 متهما ، يقيمون بالقاهرة- القليوبية - المنوفية - الغربية – أسيوط، وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش و5 طلقات ومولد كهربائى، شنيور، 3 معطف ، فأس، 2 كوريك ، ماكينة لحام، تروسيكل.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة خطوط منتجات بترولية والشروع فى إرتكاب وقائع أخرى بنطاق مديرية أمن الغربية وكذا سرقة خطوط أخرى بمحافظتى القليوبية – الشرقية جار الإرشاد عنها، وضبط بحوزتهم.

وأمكن فريق البحث تحديد وضبط عناصر التشكيل الثانى الذى يضم 8 متهمين، لشروعهم فى سرقة خط أنابيب نقل البترول الخام الممتد من منطقة ميناء الحمراء حتى محطة سيدى كرير، وقيامهم بأعمال حفر وتركيب (2) محبس على الخط المشار إليه بمحاذاة الطريق الكيلو 30 بحرى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، و9 وقائع بنطاق مديريتى أمن الإسكندرية ، مطروح ، وإستيلائهم على كميات من البترول الخام تزن حوالى (2228 طن ) فى غضون الفترة من شهر يناير من العام الحالى وحتى شهر أكتوبر الجارى ، وقاموا ببيعها لعملائهم نظير مبلغ (4 ملايين و 620ألف جنيه).

وكشفوا عن قيام أحد عناصر التشكيل بإعادة تكرير وتصنيع البترول الخام السابق شرائه منهم داخل المصنع ملكه بالكيلو 19 طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوى بدائرة القسم، وتم استهداف المصنع وعُثر بداخله على معمل لتكرير البترول ينتج جميع مشتقاته، 14 خزانا كبير الحجم يحوى كل منها مشتقات عديدة للمواد البترولية ، 2 تانك كبير الحجم بداخلها مادة لخام البترول ، غلاية كبيرة الحجم "مُكثف") .

وبمواجهتهم أرشدوا عن الأدوات المستخدمة سيارة نقل مُجهزة "فنطاس" - 8 جلب معدنية مختلفة الأحجام- 3 كوبلن - محبس -5 لاكور- صاروخ كهربائى - شنيور كهربائى- موتور شفط مياه غاطس- علبة شريط لحام-مولد كهربائى- 20 وصلة خرطوم -ماكينة لحام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

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