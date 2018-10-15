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تعليم

كفر الشيخ تحتفل بانتصارات أكتوبر بمدرسة علي عبد الشكور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
محمود زيدان
شهدت مدرسة علي عبدالشكور بمحافظة كفر الشيخ، احتفالًا كبيرًا بانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور، بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي ، المستشار العسكري للمحافظة ، وهالة النواصرة ، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وتضمن الاحتفال عددًا من العروض الفنية والموسيقية والعروض الرياضية ،وأوبريت الصاعقة لأطفال الروضة ،وأغنية تعظيم سلام ، وأغنية عاش ،وأوبريت يارب مصر و إذاعة خطاب الرئيس محمد أنور السادات وجزء من خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالات أكتوبر.

وعبرت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ عن سعادتها لاستيعاب الأطفال لما قام به الجنود المصريون في حرب أكتوبر في حين أنكرها بعض الجاحدين غير الوطنيين ، مشيرة إلى أن مدارسنا بخير والدليل أنها استمعت لرؤية الأطفال في حرب لم يشاهدوه ولم يكونوا في ذلك الزمن الجميل.
كفر الشيخ تحتفل بانتصارات أكتوبر بمدرسة علي عبد الشكور
كفر الشيخ تحتفل بانتصارات أكتوبر بمدرسة علي عبد الشكور
كفر الشيخ تحتفل بانتصارات أكتوبر بمدرسة علي عبد الشكور
كفر الشيخ تحتفل بانتصارات أكتوبر بمدرسة علي عبد الشكور

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