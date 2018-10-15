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فحص وقياس عوادم 41 سيارة بكفر الشيخ.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:22 م
فحص وقياس عوادم 41
فحص وقياس عوادم 41 سيارة بكفر الشيخ
محمود زيدان
شنت الإدارة المركزية لإقليم وسط الدلتا بجهاز شئون البيئة، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور بكفر الشيخ؛ لفحص وقياس عوادم السيارات بمنطقة حديقة صنعاء .

وأسفرت الحملة عن فحص 41 سيارة تعمل بالبنزين وتبين من نتائج الفحص مطابقتهم لحدود القانون المسموح به.

يأتي هذا في إطار مجهودات وزارة البيئة للسيطرة على كافة مصادر تلوث الهواء بالتنسيق مع إدارة المرور، وقسم شرطة البيئة والمسطحات .
فحص وقياس عوادم 41 سيارة بكفر الشيخ.. صور
فحص وقياس عوادم 41 سيارة بكفر الشيخ.. صور
فحص وقياس عوادم 41 سيارة بكفر الشيخ.. صور

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