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تعليم

جامعة بنها ترشح 3 أساتذة في لجنة اختيار رئيس الجامعة الجديد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد مجلس جامعة بنها جلسته برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة بحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعمداء الكليات وذلك لاختيار أربعة من الأساتذة من أبناء الجامعة ثلاثة أساسيين وواحد احتياطي لتمثيل الجامعة في اللجنة السباعية المنوط بها اختيار المرشحين لرئاسة الجامعات.

وقال الدكتور المغربي، إن مجلس الجامعة اختار كلًا من الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور صفوت زهران رئيس الجامعة الأسبق والدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق كأعضاء أساسيين في اللجنة السباعية، كما تم اختيار الدكتور علي شمس الدين رئيس الجامعة السابق كعضو احتياطي.

وقال المغربي، إن هدفنا جميعًا هو خدمة جامعة بنها والارتقاء بها وتطويرها، وأنه يشجع كل من يرى في نفسه القدرات والمهارات والخبرة اللازمة لتولي هذا المنصب والتقدم لرئاسة الجامعة مادامت تنطبق عليه شروط الترشح، وأنه بصرف النظر عمن سيتولى هذه المسؤولية فالجميع في جامعة بنها يعملون كفريق عمل واحد يتطلع إلى رفعة ونجاح الجامعة

وأضاف الدكتور المغربى أن اللجنة تم اختيارها فى جو يسوده الشفافية والحيادية التامة بين جميع اعضاء المجلس حيث تم الاختيارات بحرية كاملة من جميع أعضاء مجلس الجامعة
جامعة بنها ترشح 3 أساتذة في لجنة اختيار رئيس الجامعة الجديد
جامعة بنها ترشح 3 أساتذة في لجنة اختيار رئيس الجامعة الجديد
جامعة بنها ترشح 3 أساتذة في لجنة اختيار رئيس الجامعة الجديد

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